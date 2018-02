WTA Acapulco: Il Main Draw. Al momento nessuna italiana al via.

WTA Acapulco International | Cemento | $250.000

(1) Stephens, Sloane vs Parmentier, Pauline

(WC) Day, Kayla vs Qualifier

Arruabarrena, Lara vs Sakkari, Maria

Voegele, Stefanie vs (8) Maria, Tatjana

(4) Zhang, Shuai vs Qualifier

Teichmann, Jil vs Qualifier

Puig, Monica vs Qualifier

Qualifier vs (6) Cornet, Alizé

(5) Begu, Irina-Camelia vs Mchale, Christina

Cepede Royg, Veronica vs Bencic, Belinda

Pliskova, Kristyna vs (WC) Zarazua, Renata

Brengle, Madison vs (3/WC) Gavrilova, Daria

(7) Tsurenko, Lesia vs Davis, Lauren

Rodionova, Arina vs Kozlova, Kateryna

Haddad Maia, Beatriz vs Watson, Heather

Qualifier vs (2) Mladenovic, Kristina