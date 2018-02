ATP Acapulco: Il Main Draw. Rafael Nadal è l’uomo da battere.

ATP Acapulco 500 | Cemento | $1.642.795

(1) Nadal, Rafael vs Lopez, Feliciano

Qualifier vs (WC) Kokkinakis, Thanasi

Basilashvili, Nikoloz vs Donaldson, Jared

Ebden, Matthew vs (7) Querrey, Sam

(4/WC) Sock, Jack vs Qualifier

Chung, Hyeon vs Young, Donald

Mannarino, Adrian vs Qualifier

Albot, Radu vs (5) Anderson, Kevin

(6) del Potro, Juan Martin vs Zverev, Mischa

Rublev, Andrey vs Ferrer, David

Nishikori, Kei vs Shapovalov, Denis

Qualifier vs (3) Thiem, Dominic

(8) Isner, John vs Harrison, Ryan

Schwartzman, Diego vs Verdasco, Fernando

Gojowczyk, Peter vs (WC) Gomez, Lucas

Johnson, Steve vs (2) Zverev, Alexander