WTA Acapulco: Quali. Jasmine Paolini al turno finale

Jasmine Paolini è al turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA International di Acapulco.

Nella notte italiana la 22enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 164 del ranking mondiale, ha battuto in rimonta al primo turno contro per 36 63 61, dopo oltre due ore ed un quarto di partita, la cilena Daniela Seguel, numero 197 Wta. La prossima notte la Paolini si giocherà un posto nel main draw con l’israeliana Deniz Khazaniuk, numero 269 del ranking mondiale, in tabellone come alternates.

WTA Acapulco International | Cemento | $250.000

1TQ Seguel – Paolini (0-0) 2 incontro dalle ore 23:00



WTA Acapulco Daniela Seguel Daniela Seguel 6 3 1 Jasmine Paolini [9] Jasmine Paolini [9] 3 6 6 Vincitore: J. PAOLINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Seguel 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 J. Paolini 15-15 30-15 ace 0-4 → 0-5 D. Seguel 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Seguel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Seguel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Seguel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 D. Seguel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Paolini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Seguel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Seguel 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-1 → 2-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Seguel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2 Aces 22 Double Faults 366% 1st Serve % 72%43/82 (52%) 1st Serve Points Won 36/56 (64%)20/42 (48%) 2nd Serve Points Won 10/22 (45%)22/28 (79%) Break Points Saved 4/8 (50%)12 Service Games Played 1320/56 (36%) 1st Return Points Won 39/82 (48%)12/22 (55%) 2nd Return Points Won 22/42 (52%)4/8 (50%) Break Points Won 6/28 (21%)13 Return Games Played 1263/124 (51%) Total Service Points Won 46/78 (59%)32/78 (41%) Total Return Points Won 61/124 (49%)95/202 (47%) Total Points Won 107/202 (53%)

Seguel – Paolini

197. Singles ranking 164.

15. 11. 1992 Birthdate 4. 1. 1996

right Plays right

WTA Acapulco Deniz Khazaniuk Deniz Khazaniuk 6 6 Jacqueline Cako Jacqueline Cako 1 2 Vincitore: D. KHAZANIUK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Cako 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 D. Khazaniuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Cako 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 4-2 D. Khazaniuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Cako 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Khazaniuk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Cako 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Khazaniuk 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Cako 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 D. Khazaniuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 J. Cako 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-0 → 4-1 D. Khazaniuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 J. Cako 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Khazaniuk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Cako 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(Alt) Khazaniuk, Denizvs Cako, Jacqueline