Polemica per una palla break annullata da Fabio Fognini nel terzo set contro Bedene. L’arbitro non vede la mano alzata dello sloveno (Video)

Aljaz Bedene aveva un break point a suo favore nel terzo set nel suo quarto di finale contro Fabio Fognini nel torneo ATP 500 di Rio quando ha alzato il braccio per chiedere all’italiano di aspettare qualche secondo prima di servire, visto che c’erano alcune persone che si stavano muovendo alle sue spalle.

Fabio non l’ha visto, ed ha servito, ma lo sloveno non era pronto per rispondere. L’arbitro, che non ha visto Bedene alzare la mano, ha dato il punto direttamente a Fognini, con Bedene che ha accusato il colpo in una fase così delicata della partita.

Fognini, non solo ha vinto quel gioco ma non ha perso più alcun game, approdando nelle semifinali dell’ATP 500 di Rio, dove affronterà ora Fernando Verdasco.