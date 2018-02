Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 26 febbraio)

Sono davvero tanti i ragazzi impegnati la prossima settimana nei tornei del circuito Juniores.

In campo maschile, da segnalare le presenze di Vianello e Furlanetto nelle “quali” del Grado A di Porto Alegre (Brasile). I due azzurri hanno buone chance di qualificazione.

Ben cinque ragazzi al via nel tabellone principale dell’Almetyevsk Cup, torneo G3 russo, mentre Giacomo Magnani e Giovanni Peruffo saranno gli unici italiani impegnati rispettivamente in Norvegia e Lussemburgo.

Chiudiamo con il G4 in Algeria (Cobolli e Lorusso nel main draw) e il G5 in Estonia, con quattro azzurri ammessi di diritto al tabellone principale ed il solo Enrico Wood nelle qualificazioni.

Campeonato Internacional Juvenil de Tenis de Porto Alegre (Brasile – GA – Terra outdoor)

Q: Michele Vianello, Marco Furlanetto

Almetyevsk Cup (Russia – G3 – Cemento indoor)

Q: Andrea Cugini

MD: Filippo Speziali, Gabriele Bosio, Gian Marco Ortenzi, Gianmarco Ferrari, Giacomo Dambrosi

ITF Porsche Gjovik Open (Norvegia – G4 – Cemento Indoor)

Q: Giacomo Magnani

Nature Element Luxembourg Indoor Junior Open (Lussemburgo – G4 – Cemento indoor)

MD: Giovanni Peruffo

ITF Junior Alger Mehdi Bouras (Algeria – G4 – Terra outdoor)

MD: Flavio Cobolli, Lorenzo Lorusso

Tartu ITF Juniors (Estonia – G5 – Carpet indoor)

Q: Enrico Wood

MD: Leonardo Malgaroli, Samuel Vincent Ruggeri, Marcello Serafini, Mario Organista

Buon numero di giocatrici azzurre al via da lunedì nei tornei Juniores. Occhi puntati in particolare su Sudafrica e Russia, dove nei due locali tornei di Grado 3 saranno al via Mariani/Paoletti e Rossi/Tcherkes Zade.

Trasferta non semplice per Linda Salvi, iscritta nelle qualificazioni in Norvegia, mentre in otto giocheranno in Algeria, con Alice Amendola che è tuttora una delle candidate al titolo.

Infine, presenze di Sonia Cassani nelle qualificazioni di un G4 a Lussemburgo e di Federica Sacco nel main draw della stessa manifestazione.

Brooklyn Union Axnosis ITF (Sudafrica – G3 – Cemento outdoor)

MD: Matilde Mariani, Matilde Paoletti

Almetyevsk Cup (Russia – G3 – Cemento indoor)

MD: Federica Rossi, Isabella Tcherkes Zade

ITF Porsche Gjovik Open (Norvegia – G4 – Cemento Indoor)

Q: Linda Salvi

ITF Junior Alger Mehdi Bouras (Algeria – G4 – Terra outdoor)

Q: Lavinia Lancellotti, Alessandra Simone

MD: Alice Amendola, Linda Alessi, Chiara Girelli, Sofia Rocchetti, Eleonora Alvisi, Asia Serafini

Nature Element Luxembourg Indoor Junior Open (Lussemburgo – G4 – Cemento indoor)

Q: Sonia Cassani

MD: Federica Sacco

Lorenzo Carini