WTA 125 Indian Wells: Il Tabellone di Quali. C’è Sara Errani

WTA Indian Wells 125k | Cemento | $150.000

(1) Wang, Yafan vs Chang, Sophie

Kinard, Tori vs (12) Chirico, Louisa

(2) Broady, Naomi vs (WC) Marker, Lauren

(WC) Neel, Ingrid vs (10) Boserup, Julia

(3) Lapko, Vera vs Kiick, Allie

Scholl, Chiara vs (8) Doi, Misaki

(4) Krejcikova, Barbora vs Liu, Claire

Lao, Danielle vs (7) Errani, Sara

(5) Ozaki, Risa vs di Lorenzo, Francesca

(WC) Montez, Pamela vs (11) Duval, Victoria

(6) Jang, Su Jeong vs Elbaba, Julia

Strakhova, Valeriya vs (9) Anisimova, Amanda

Stadium 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Naomi Broady vs [WC] Lauren Marker

2. [3] Vera Lapko vs Allie Kiick

15 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Su Jeong Jang vs Julia Elbaba

2. [1] Yafan Wang vs Sophie Chang

17 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Ingrid Neel vs [10] Julia Boserup

2. Danielle Lao vs [7] Sara Errani

3. Tori Kinard vs [12] Louisa Chirico

4. [WC] Pamela Montez vs [11] Victoria Duval

18 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Barbora Krejcikova vs Claire Liu

2. [5] Risa Ozaki vs Francesca di Lorenzo

3. Valeriya Strakhova vs [9] Amanda Anisimova

4. Chiara Scholl vs [8] Misaki Doi