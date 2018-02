ATP Dubai: Il Tabellone di Qualificazione. Presente Stefano Travaglia.

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.623.485

(1) Lacko, Lukas vs Gulbis, Ernests

Maamoun , Karim-Mohamed vs (6) Travaglia, Stefano

(2) Bhambri, Yuki vs (WC) Dodig, Ivan

Galovic, Viktor vs (7) Maden, Yannick

(3) Halys, Quentin vs Bachinger, Matthias

(WC) Popyrin, Alexei vs (5) Granollers, Marcel

(4) Kavcic, Blaz vs Nagal, Sumit

(WC) Ram, Rajeev vs (8) Sakharov, Gleb

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Yuki Bhambri vs [WC] Ivan Dodig

2. [1] Lukas Lacko vs Ernests Gulbis

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Quentin Halys vs Matthias Bachinger

2. Karim-Mohamed Maamoun vs [6] Stefano Travaglia

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alexei Popyrin vs [5] Marcel Granollers

2. [4] Blaz Kavcic vs Sumit Nagal (non prima ore: 10:00)

Court 7 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Rajeev Ram vs [8] Gleb Sakharov

2. Viktor Galovic vs [7] Yannick Maden