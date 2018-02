Gli organizzatori del torneo di Dubai non assegnano una wild card e scala un alternates. L’invito era per Roger Federer

Doveva andare a Roger Federer la quarta wild card per il torneo ATP 500 di Dubai ma non è stata proprio assegnata ed è scalata pochi minuti fa facendo entrare in tabellone un alternates, il transalpino Herbert.

Federer, sette volte campione a Dubai – un record – non ha raggiunto lo scorso anno un contratto di rinnovo per l’evento, ma non ha mai chiuso la porta in un suo possibile ritorno al torneo degli emirati.

Ora però ha deciso che sia sconveniente per la sua salute a causa dei problemi di calendario.