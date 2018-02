Rafael Nadal in Messico. Domani si allenerà con Nishikori e martedì il debutto nel torneo di Acapulco

Rafael Nadal arriverà oggi in Messico per preparare il torneo ATP 500 di Acapulco in programma la prossima settimana.

Lo spagnolo si allenerà domani con il giapponese Kei Nishikori e farà il suo debutto martedì prossimo, nella sessione serale.

Nadal, che difende la finale dello scorso anno, cercherà di conquistare il suo primo titolo della stagione prima di iniziare tornei importanti come Indian Wells e Miami.