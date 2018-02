Ben 120 mila persone hanno assistito quest’anno al torneo di Rotterdam. Federer ringrazia

L’edizione 2018 dell’ATP di Rotterdam passerà sicuramente alla storia. Il torneo olandese è stato teatro del ritorno di Roger Federer alla guida della classifica mondiale, cinque anni dopo l’ultima volta.

Il direttore del torneo Richard Krajicek ha annunciato che quest’anno è stato battuto il record di presenze, dato che più di 120.000 persone sono state presenti per tutta la settimana all’Ahoy Arena.

Federer, il responsabile n.1 di tale successo, ha ringraziato tutti per il supporto.

Thank you Rotterdam! You broke the record for attendance.. 120k people! It was an amazing atmosphere 👊🏼👏🏼 pic.twitter.com/yAVl8woRgH

— Roger Federer (@rogerfederer) 18 febbraio 2018