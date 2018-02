Ryan Harrison: “Un’accusa come quella fatta può cambiare una carriera”

Ryan Harrison, accusato di razzismo da Donald Young alla fine del suo incontro di primo turno dell’ATP 250 a New York, ha usato i social network per ringraziare il sostegno ricevuto, specialmente dopo che si è saputo che non c’era alcuna prova diretta che le accuse di Young erano fondate.

“È stata una delle settimane più difficili della mia vita professionale. Un’accusa come quella fatta può cambiare una carriera, ma sono molto felice per il supporto avuto dai miei amici, familiari e fan “, ha scritto dal suo account Twitter.