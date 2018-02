WTA Budapest: I risultati del Day 1. Roberta Vinci lotta e supera le qualificazioni. Out Jasmine Paolini

Roberta Vinci ha superato le qualificazioni del torneo Wta International di Budapest.

La 35enne tarantina ha sconfitto al turno decisivo la bielorussa Vera Lapko, numero 128 Wta e quinta testa di serie delle “quali” in tre set.

Jasmine Paolini, invece si è arresa all’australiana Arina Rodionova in due rapidi set.

(1) Cibulkova, Dominika vs (WC) Stollar, Fanny

Niculescu, Monica vs Flipkens, Kirsten

Larsson, Johanna vs Pliskova, Kristyna

Qualifier vs (7) Krunic, Aleksandra

(3) Babos, Timea vs Maria, Tatjana

Barthel, Mona vs Kozlova, Kateryna

Qualifier vs Sorribes Tormo, Sara

(WC) Udvardy, Panna vs (8) Vekic, Donna

(6) Sasnovich, Aliaksandra vs Qualifier

(WC) Lottner, Antonia vs Martic, Petra

Parmentier, Pauline vs Lisicki, Sabine

Qualifier vs (4) Cirstea, Sorana

(5) Buzarnescu, Mihaela vs Arruabarrena, Lara

Dodin, Oceane vs Van Uytvanck, Alison

Qualifier vs Witthoeft, Carina

Qualifier vs (2) Zhang, Shuai

WTA Budapest International | Indoor | $250.000 – TD Quali e 1° Turno MD

KÖRMÖCZY COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Vera Lapko vs Roberta Vinci



WTA Budapest Vera Lapko [5] Vera Lapko [5] 1 7 3 Roberta Vinci Roberta Vinci 6 6 6 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 3-6 V. Lapko 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-4 → 3-5 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Lapko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Vinci 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 V. Lapko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Lapko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Vinci 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 V. Lapko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 V. Lapko 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 V. Lapko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Lapko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 V. Lapko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 R. Vinci 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 V. Lapko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 V. Lapko 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-4 → 1-5 R. Vinci 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 V. Lapko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 V. Lapko 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2 Aces 64 Double Faults 359% 1st Serve % 64%34/51 (67%) 1st Serve Points Won 50/72 (69%)14/35 (40%) 2nd Serve Points Won 19/40 (48%)6/11 (55%) Break Points Saved 9/11 (82%)13 Service Games Played 1522/72 (31%) 1st Return Points Won 17/51 (33%)21/40 (53%) 2nd Return Points Won 21/35 (60%)2/11 (18%) Break Points Won 5/11 (45%)15 Return Games Played 1348/86 (56%) Total Service Points Won 69/112 (62%)43/112 (38%) Total Return Points Won 38/86 (44%)91/198 (46%) Total Points Won 107/198 (54%)

128 Ranking 156

19 Age 35

Minsk, Belarus Birthplace Taranto, Italy

Minsk, Belarus Residence Taranto, Italy

184cm Height 5′ 4″ (1.63 m)

67kgs Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (1999)

3/4 Year to Date Win/Loss 4/2

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 10

$131,329 Career Prize Money $11,786,758

2. Georgina Garcia Perez vs [12] Patty Schnyder



WTA Budapest Georgina Garcia Perez Georgina Garcia Perez 5 6 6 Patty Schnyder [12] Patty Schnyder [12] 7 3 2 Vincitore: G. GARCIA PEREZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Schnyder 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 G. Garcia Perez 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Schnyder 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 G. Garcia Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Schnyder 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Garcia Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Schnyder 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Garcia Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 G. Garcia Perez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 P. Schnyder 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 G. Garcia Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Garcia Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 P. Schnyder 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 G. Garcia Perez 15-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 P. Schnyder 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 G. Garcia Perez 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 P. Schnyder 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Garcia Perez 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 P. Schnyder 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 G. Garcia Perez 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 P. Schnyder 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Garcia Perez 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 P. Schnyder 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Garcia Perez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Schnyder 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 G. Garcia Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 P. Schnyder 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Mona Barthel vs Kateryna Kozlova (non prima ore: 12:30)



WTA Budapest Mona Barthel • Mona Barthel 0 7 3 Kateryna Kozlova Kateryna Kozlova 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Barthel 3-4 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 6-3* 6-6 → 7-6 K. Kozlova 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 K. Kozlova 15-0 30-0 5-4 → 5-5 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Barthel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Kozlova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 M. Barthel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [WC] Antonia Lottner vs Petra Martic



Il match deve ancora iniziare

5. Pauline Parmentier vs Sabine Lisicki (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Oceane Dodin vs Alison Van Uytvanck



Il match deve ancora iniziare

TEMESVÁRI COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jasmine Paolini vs [8] Arina Rodionova



WTA Budapest Jasmine Paolini Jasmine Paolini 2 1 Arina Rodionova [8] Arina Rodionova [8] 6 6 Vincitore: A. RODIONOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Paolini 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

0 Aces 11 Double Faults 063% 1st Serve % 64%20/36 (56%) 1st Serve Points Won 22/27 (81%)6/21 (29%) 2nd Serve Points Won 9/15 (60%)8/13 (62%) Break Points Saved 1/1 (100%)8 Service Games Played 75/27 (19%) 1st Return Points Won 16/36 (44%)6/15 (40%) 2nd Return Points Won 15/21 (71%)0/1 (0%) Break Points Won 5/13 (38%)7 Return Games Played 826/57 (46%) Total Service Points Won 31/42 (74%)11/42 (26%) Total Return Points Won 31/57 (54%)37/99 (37%) Total Points Won 62/99 (63%)

164 Ranking 132

22 Age 28

N/A Birthplace Tambov, Russia

N/A Residence Tambov, Russia

N/A Height 5′ 6″ (1.68 m)

N/A Weight 132 lbs. (60 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro

2/5 Year to Date Win/Loss 2/4

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$135,130 Career Prize Money $1,020,317

2. Anna Blinkova vs [10] Magdalena Frech



WTA Budapest Anna Blinkova Anna Blinkova 4 1 Magdalena Frech [10] Magdalena Frech [10] 6 6 Vincitore: M. FRECH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Frech 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Blinkova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 M. Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 M. Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [3] Viktoria Kuzmova vs Ysaline Bonaventure



WTA Budapest Viktoria Kuzmova [3] Viktoria Kuzmova [3] 7 6 3 Ysaline Bonaventure Ysaline Bonaventure 6 7 6 Vincitore: Y. BONAVENTURE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Y. Bonaventure 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 V. Kuzmova 15-0 40-0 40-15 df 1-4 → 2-4 Y. Bonaventure 15-0 15-15 df 40-15 1-3 → 1-4 V. Kuzmova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Y. Bonaventure 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-2 → 0-3 V. Kuzmova 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 ace 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Y. Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 V. Kuzmova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-5 → 6-5 Y. Bonaventure 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 V. Kuzmova 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 V. Kuzmova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Bonaventure 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Kuzmova 0-15 df 0-30 15-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Bonaventure 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 1-2 Y. Bonaventure 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-1 → 0-2 V. Kuzmova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 V. Kuzmova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Y. Bonaventure 30-0 40-0 5-5 → 5-6 V. Kuzmova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Y. Bonaventure 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 ace 3-3 → 3-4 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 V. Kuzmova 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 Y. Bonaventure 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 V. Kuzmova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Bonaventure 0-15 df 15-15 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

4. [2] Jana Cepelova vs Tamara Korpatsch



WTA Budapest Jana Cepelova [2] • Jana Cepelova [2] 0 4 Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 0 2 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Cepelova 4-2 T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Korpatsch 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Korpatsch 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Cepelova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

5. [3] Natela Dzalamidze / Oksana Kalashnikova vs Xinyun Han / Dalila Jakupovic (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Kirsten Flipkens / Johanna Larsson vs [O] Cornelia Lister / Yana Sizikova



Il match deve ancora iniziare