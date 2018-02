LIVE Challenger Bergamo: I risultati con il Live dettagliato del Day 1. Vanni e Basso sconfitti ma ripescati come lucky loser (Video).

MD

(1/SE) Berrettini, Matteo vs Viola, Matteo

Kuhn, Nicola vs (SE) Lestienne, Constant

Millot, Vincent vs (Q) Serdarusic, Nino

(Q) Doumbia, Sadio vs (7) Caruso, Salvatore

(3) Zopp, Jurgen vs Zapata Miralles, Bernabe

(LL) Vanni, Luca vs Martinez, Pedro

Pavlasek, Adam vs Brkic, Tomislav

(Q) Horansky, Filip vs (8) Ignatik, Uladzimir

(5) Sonego, Lorenzo vs Trungelliti, Marco

Setkic, Aldin vs (WC) Gulbis, Ernests

Safwat, Mohamed vs Bonzi, Benjamin

(Q) Grigelis, Laurynas vs (4) Moraing, Mats

(6) Munar, Jaume vs Napolitano, Stefano

(WC) Davidovich Fokina, Alejandro vs (WC) de Bakker, Thiemo

(WC) Quinzi, Gianluigi vs (LL) Basso, Andrea

Arnaboldi, Andrea vs (2) Sakharov, Gleb

Challenger Bergamo | Indoor | e64.000 – TD Quali e 1° Turno Md

BERGAMO PALANORDA – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori vs Salvatore Caruso / Lorenzo Sonego



CH Bergamo Julian Ocleppo / Andrea Vavassori Julian Ocleppo / Andrea Vavassori 6 6 10 Salvatore Caruso / Lorenzo Sonego Salvatore Caruso / Lorenzo Sonego 3 7 6 Vincitori: OCLEPPO / VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 J. Ocleppo / Vavassori 1-0 J. Ocleppo / Vavassori 0-1 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 S. Caruso / Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Caruso / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Caruso / Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 S. Caruso / Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 S. Caruso / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Caruso / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 S. Caruso / Sonego 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Ocleppo / Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 S. Caruso / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Caruso / Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Caruso / Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Ocleppo / Vavassori 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Mohamed Safwat vs Benjamin Bonzi (non prima ore: 16:00)



CH Bergamo Mohamed Safwat Mohamed Safwat 0 1 Benjamin Bonzi • Benjamin Bonzi 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Bonzi 15-0 1-1 M. Safwat 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. [3] Jurgen Zopp vs Bernabe Zapata Miralles



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] Thiemo de Bakker (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

ALZANO PALAZZETTO – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Laurynas Grigelis vs Yannick Jankovits



CH Bergamo Laurynas Grigelis [1] Laurynas Grigelis [1] 7 7 Yannick Jankovits Yannick Jankovits 5 5 Vincitore: L. GRIGELIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Grigelis 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 Y. Jankovits 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df df 5-5 → 6-5 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Jankovits 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Grigelis 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 Y. Jankovits 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Grigelis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Jankovits 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 L. Grigelis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Jankovits 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Grigelis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Jankovits 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Grigelis 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Y. Jankovits 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Grigelis 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Y. Jankovits 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 L. Grigelis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Y. Jankovits 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Grigelis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Jankovits 15-0 30-0 3-1 → 3-2 L. Grigelis 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 Y. Jankovits 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Jankovits 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [2] Luca Vanni vs [6] Filip Horansky



CH Bergamo Luca Vanni [2] Luca Vanni [2] 6 0 Filip Horansky [6] Filip Horansky [6] 7 6 Vincitore: F. HORANSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 F. Horansky 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-4 → 5-5 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 F. Horansky 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Vanni 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [3] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs Laurynas Grigelis / Alessandro Motti (non prima ore: 16:00)



CH Bergamo Marin Draganja / Tomislav Draganja [3] Marin Draganja / Tomislav Draganja [3] 0 7 0 Laurynas Grigelis / Alessandro Motti • Laurynas Grigelis / Alessandro Motti 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Grigelis / Motti 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 L. Grigelis / Motti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Draganja / Draganja 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Grigelis / Motti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Grigelis / Motti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Draganja / Draganja 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Grigelis / Motti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 M. Draganja / Draganja 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Grigelis / Motti 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 df 0-3 → 1-3 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-2 → 0-3 L. Grigelis / Motti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Draganja / Draganja 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

4. Nathaniel Lammons / Alex Lawson vs [WC] Filippo Baldi / Gianluigi Quinzi



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Uladzimir Ignatik / Volodoymyr Uzhylovskyi



Il match deve ancora iniziare

TC CITTA’ DEI MILLE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Nino Serdarusic vs Filippo Baldi



CH Bergamo Nino Serdarusic [3] Nino Serdarusic [3] 6 7 Filippo Baldi Filippo Baldi 4 6 Vincitore: N. SERDARUSIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 N. Serdarusic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Baldi 15-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Serdarusic 0-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 N. Serdarusic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 F. Baldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Baldi 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Baldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Sadio Doumbia vs [5] Andrea Basso