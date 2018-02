Winter Cup: finale per la under 14 maschile, terzo posto per la under 16 maschile. Matteo Lugari finalista in Turchia

In questo week end si è conclusa la fase finale della Winter Cup under 14 e under 16, competizione europea a squadre in cui le nostre compagini maschili era arrivate a qualificarsi, mentre le ragazze erano state eliminate nella fase a gironi.

L’under 14 maschile, capitanata da Massimo Valeri e composta da Niccolò Ciavarella, Daniele Minighini e Peter Buldorini è arrivata in finale, superando prima la forte Repubblica Ceca con un netto 3-0 grazie alle vittorie nei singolari di Buldorini e Ciavarella e anche del doppio formato dalla coppia Buldorini-Minighini e poi in semifinale la Polonia con il punteggio di 2-1, grazie alla vittoria di Buldorini e cui ha fatto seguito la sconfitta di Ciavarella nel secondo singolare, ma alla fine è stato decisivo il doppio con la vittoria di Ciavarella-Minighini. Nella finalissima l’Italia si è trovata di fronte la Croazia. Nel primo incontro Peter Buldorini ha sconfitto Prizmic per 6-2 6-4, nel secondo Niccolò Ciavarella è stato battuto da Poliikac per 6-2 6-1. Decisivo quindi il doppio. I nostri Ciavarella-Minighini sono stati sconfitti dalla coppia croata per 7-5 7-6. Ottimo secondo posto finale e medaglia d’argento per l’Italia.

Nell’under 16, il capitano Stefano Pescosolido ha dovuto fare a meno all’ultimo momento del nostro elemento di punta, Lorenzo Musetti, fermato da una piccola infiammazione all’adduttore lungo e al suo posto ha convocato il giovanissimo Luca Nardi, che ha raggiunto i compagni di squadra Lorenzo Rottoli e Leonardo Malgaroli. Il primo turno è stato superato contro la Slovacchia con le vittorie in entrambi i singolari di Nardi e Rottoli e la sconfitta del doppio Malgaroli-Nardi solo a risultato acquisito. Poi in semifinale, nulla da fare per i nostri contro la Francia che ci ha battuto in entrambi i singolari giocati da Nardi e Rottoli. Nella finale per il bronzo, l’Italia ha affrontato la Spagna. Primo incontro si è chiuso con la vittoria di Malgaroli su Melgar per 4-6 7-6 7-6, poi Luca Nardi è stato sconfitto da Gonzalez Fernandez per 6-2 6-1 ed è stata decisiva la vittoria del doppio formato da Nardi e Rottoli che hanno battuto gli spagnoli per 7-5 6-7 10-7. Questa vittoria ha portato l’Italia under 16 alla medaglia di bronzo finale.

Per resto non molti italiani impegnati in Europa e in Africa nei vari tornei ITF Junior under 18. Il risultato migliore lo ha ottenuto Matteo Lugari (2000), bravissimo ad arrivare in finale nel G4 che si è svolto in Turchia. Nello stesso torneo semifinale per Fausto Tabacco (2002), secondo turno per il fratello Giorgio Tabacco (2003) e per Simone Guercio (2002) e primo turno per Cristian Calvelli (2001), Vincenzo Perruzza (2000) e Francesco Cardinale (2001). Nel femminile dello stesso torneo quarti di finale per Federica Trevisan (2002), secondo turno per Jennifer Ruggeri (2003) e Giulia Tedesco (2002).

Il torneo più importante della settimana si è disputato in Paraguay, un G1, dove hanno partecipato due italiani, Marco Furlanetto (2001) e Michele Vianello (2001), entrambi usciti al secondo turno.

Infine in Olanda, nel locale G4, Carola Cavelli (2001) e Linda Cagnazzo (2001) hanno perso al primo turno e Alessia Tagliente (2001) non si è qualificata.

Paolo Angella