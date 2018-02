ATP Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini n.5 del seeding.

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.695.825

(1) Cilic, Marin vs Qualifier

Monfils, Gael vs Zeballos, Horacio

Vesely, Jiri vs Delbonis, Federico

(WC) Ruud, Casper vs (6) Schwartzman, Diego

(4) Ramos-Vinolas, Albert vs Dutra Silva, Rogerio

Garcia-Lopez, Guillermo vs Jarry, Nicolas

Qualifier vs Pella, Guido

(WC) Monteiro, Thiago vs (7) Cuevas, Pablo

(5) Fognini, Fabio vs (WC) Bellucci, Thomaz

Qualifier vs Sandgren, Tennys

Bedene, Aljaz vs (PR) Haider-Maurer, Andreas

Qualifier vs (3) Carreno Busta, Pablo

(8) Verdasco, Fernando vs Mayer, Leonardo

Estrella Burgos, Victor vs Kicker, Nicolas

(PR) Andujar, Pablo vs Melzer, Gerald

Lajovic, Dusan vs (2) Thiem, Dominic