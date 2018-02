WTA Budapest: Il Tabellone di Qualificazione. Presenze di Vinci e Paolini.

WTA Budapest International | Indoor | $250.000

(1) Allertova, Denisavs Blinkova, AnnaBuyukakcay, Caglavs (10) Frech, Magdalena

(2) Cepelova, Jana vs (WC) Galfi, Dalma

Korpatsch, Tamara vs (9) Tomova, Viktoriya

(3) Kuzmova, Viktoria vs (WC) Bondar, Anna

Bonaventure, Ysaline vs (7) Han, Xinyun

(4) Broady, Naomi vs Garcia Perez, Georgina

(WC) Juvan, Kaja vs (12) Schnyder, Patty

(5) Lapko, Vera vs Kerkhove, Lesley

Vinci, Roberta vs (11) Kalinskaya, Anna

(6) Schmiedlova, Anna Karolina vs Paolini, Jasmine

(WC) Lansere, Sofya vs (8) Rodionova, Arina

KÖRMÖCZY COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Anna Karolina Schmiedlova vs Jasmine Paolini

2. Roberta Vinci vs [11] Anna Kalinskaya

3. [WC] Kaja Juvan vs [12] Patty Schnyder

4. [1] Denisa Allertova vs Anna Blinkova

5. [3] Viktoria Kuzmova vs [WC] Anna Bondar

6. [2] Jana Cepelova vs [WC] Dalma Galfi

TEMESVÁRI COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Sofya Lansere vs [8] Arina Rodionova

2. [5] Vera Lapko vs Lesley Kerkhove

3. [4] Naomi Broady vs Georgina Garcia Perez

4. Cagla Buyukakcay vs [10] Magdalena Frech

5. Ysaline Bonaventure vs [7] Xinyun Han

6. Tamara Korpatsch vs [9] Viktoriya Tomova