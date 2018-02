ATP Marsiglia: Il Tabellone Principale. Presenza di Thomas Fabbiano.

ATP Marseille 250 | Indoor | e645.485

(1) Goffin, David vs Bye

Jaziri, Malek vs Benneteau, Julien

Zverev, Mischa vs Khachanov, Karen

Qualifier vs (5/WC) Bautista Agut, Roberto

(4) Berdych, Tomas vs Bye

(WC) Gaston, Hugo vs Qualifier

Fabbiano, Thomas vs (WC) Auger-Aliassime, Felix

Kukushkin, Mikhail vs (7) Dzumhur, Damir

(8) Krajinovic, Filip vs Sousa, Joao

Marterer, Maximilian vs Simon, Gilles

Herbert, Pierre-Hugues vs Qualifier

Bye vs (3) Pouille, Lucas

(6) Muller, Gilles vs Medvedev, Daniil

Mahut, Nicolas vs Tsitsipas, Stefanos

Djere, Laslo vs Qualifier

Bye vs (2) Wawrinka, Stan