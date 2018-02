WTA Dubai: Il Tabellone di Qualificazione. Giorgi e Errani alla caccia del main draw.

WTA Dubai Premier | Cemento | $2.623.485

(1) Suárez Navarro, Carla vs Zhu, Lin

Skamlova, Chantal vs Kato, Miyu

Errani, Sara vs Sabalenka, Aryna

Pera, Bernarda vs (7) Vondrousova, Marketa

(2) Tsurenko, Lesia vs Duan, Ying-Ying

(WC) Jabeur, Ons vs (WC) Al Nabhani, Fatma

Giorgi, Camila vs Krejcikova, Barbora

(WC) Silva, Eden vs (6) Diyas, Zarina

(3/WC) Stosur, Samantha vs Bondarenko, Kateryna

Mchale, Christina vs Hesse, Amandine

Kucova, Kristina vs Hsieh, Su-Wei

Wang, Yafan vs (8) Sakkari, Maria

(4) Wang, Qiang vs Ivakhnenko, Valentyna

Namigata, Junri vs Kovinic, Danka

Dulgheru, Alexandra vs Zhuk, Sofya

Hibino, Nao vs (5) Osaka, Naomi

Court 1 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Yafan Wang vs [8] Maria Sakkari

2. [WC] Ons Jabeur vs [WC] Fatma Al Nabhani

3. [1] Carla Suárez Navarro vs Lin Zhu

4. [3/WC] Samantha Stosur vs Kateryna Bondarenko

Court 2 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Kristina Kucova vs Su-Wei Hsieh

2. [2] Lesia Tsurenko vs Ying-Ying Duan

3. Sara Errani vs Aryna Sabalenka

4. Chantal Skamlova vs Miyu Kato

Court 3 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Qiang Wang vs Valentyna Ivakhnenko

2. Alexandra Dulgheru vs Sofya Zhuk

3. Nao Hibino vs [5] Naomi Osaka

4. Camila Giorgi vs Barbora Krejcikova

Court 7 – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Junri Namigata vs Danka Kovinic

2. Bernarda Pera vs [7] Marketa Vondrousova

3. Christina Mchale vs Amandine Hesse

4. [WC] Eden Silva vs [6] Zarina Diyas