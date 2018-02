Roger Federer e l’opzione Dubai se non dovesse andare bene oggi

Roger Federer è a Rotterdam con l’obiettivo principale di tornare in cima alla classifica mondiale e pensa anche ad un piano B se questo non accadesse questa settimana, con l’arrivo nelle semifinali del torneo olandese.

Il torneo di Dubai, che inizierà il prossimo 26 febbraio, è una possibilità.

“Sono qui a Rotterdam con una missione: essere di nuovo il numero uno al mondo. Sono totalmente concentrato sul torneo. È una settimana breve, ma intensa di emozioni. Non ho tempo per passare del tempo con i miei amici o andare in giro per guardare le opere della città”.

Se a Rotterdam le cose non dovessero andare bene, Federer ha in mente altri piani: “Se non riuscissi ad essere il numero uno questa settimana, non mi farà male questa cosa, forse potrei avere un’altra possibilità a Dubai, se non ci saranno problemi. Ma non sono ossessionato da questo”.