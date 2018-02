Caso Young-Harrison: L’ATP apre un’indagine “Ci sarà un’analisi più dettagliata di tutti i filmati audio e video dell’incontro”

Il debutto del torneo ATP 250 a New York è coinciso con una polemica molto pesante tra Donald Young e Ryan Harrison, che si sono scambiati qualche parola di troppo durante l’incontro di ieri, spingendo Young ad accusare il suo collega di razzismo. L’ATP ha già reso noto il caso e, in una breve nota, ammette che condurrà un’indagine per scoprire la verità.

“L’ATP prende molto sul serio le accuse di razzismo. Ci sarà un’analisi più dettagliata di tutti i filmati audio e video dell’incontro e si avvierà un’indagine “, ha detto un portavoce dell’ATP senza fornire ulteriori dettagli.