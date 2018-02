Il torneo di New York e l’effetto sorpresa per il nuovo campo

L’ATP 250 di New York, il nuovo torneo del circuito maschile, ha sorpreso tutti nella sua prima edizione.

L’evento nordamericano ha deciso di implementare un campo completamente scuro, come è avvenuto nella Laver Cup dello scorso anno ed è diventato il primo torneo ATP a essere giocato con questo colore.

Il direttore del torneo Josh Ripple ha spiegato in un’intervista al New York Times perché ha scelto questa innovazione: “Volevamo fare qualcosa di diverso. È un nuovo evento e nessuno sa cosa aspettarsi. Sembra che i giocatori stiano giocando a Broadway “, ha commentato, ammettendo di essersi ispirato alla Laver Cup, che è stata disputata per la prima volta nel settembre dello scorso anno.