Challenger Cherbourg: I risultati del Primo Turno. Esordio con brivido per Matteo Berrettini che accede al secondo turno (Video)

Esordio sofferto ma vincente per Matteo Berrettini nel torneo challenger di Cherbourg.

Il 22enne romano, numero 124 del ranking mondiale e quarta testa di serie, si è imposto in rimonta, con il punteggio di 67(3) 75 64, dopo due ore e 26 minuti, sul francese Maxime Tabatruong, numero 474 Atp, ripescato in tabellone come lucky loser. Berrettini al secondo turno affronterà il ceco Adam Pavlasek, numero 208 della classifica mondiale.

6INC. [LL] Maxime Tabatruong vs [4] Matteo Berrettini



CH Cherbourg Maxime Tabatruong Maxime Tabatruong 7 5 4 Matteo Berrettini [4] Matteo Berrettini [4] 6 7 6 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Tabatruong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Tabatruong 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 M. Tabatruong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Tabatruong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Tabatruong 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Tabatruong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 M. Tabatruong 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Tabatruong 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Tabatruong 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Tabatruong 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Tabatruong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* df 4-2* 5*-2 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 M. Tabatruong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Tabatruong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Tabatruong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Tabatruong 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Tabatruong 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Tabatruong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

7 Aces 123 Double Faults 161% 1st Serve % 67%49/68 (72%) 1st Serve Points Won 54/74 (73%)22/43 (51%) 2nd Serve Points Won 23/36 (64%)7/10 (70%) Break Points Saved 5/6 (83%)17 Service Games Played 1720/74 (27%) 1st Return Points Won 19/68 (28%)13/36 (36%) 2nd Return Points Won 21/43 (49%)1/6 (17%) Break Points Won 3/10 (30%)17 Return Games Played 1771/111 (64%) Total Service Points Won 77/110 (70%)33/110 (30%) Total Return Points Won 40/111 (36%)104/221 (47%) Total Points Won 117/221 (53%)

CH Cherbourg Adam Pavlasek Adam Pavlasek 6 2 6 Remi Boutillier Remi Boutillier 4 6 4 Vincitore: A. PAVLASEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Pavlasek 15-0 15-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Boutillier 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Boutillier 15-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Boutillier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 R. Boutillier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Boutillier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 R. Boutillier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 R. Boutillier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Boutillier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Boutillier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 R. Boutillier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Boutillier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Boutillier 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 R. Boutillier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 R. Boutillier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Challenger Cherbourg CH | Indoor | e43.000 – 1° Turno

CENTRAL – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Oscar Otte vs [Q] Jay Clarke



CH Cherbourg Oscar Otte [5] Oscar Otte [5] 6 6 Jay Clarke Jay Clarke 2 2 Vincitore: O. OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Otte 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Clarke 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 O. Otte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Clarke 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-1 → 3-2 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 2-1 → 3-1 J. Clarke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 O. Otte 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Otte 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 O. Otte 0-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 O. Otte 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Clarke 0-15 15-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 O. Otte 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 0-0 → 0-1

3. Kamil Majchrzak vs [Q] Alexei Popyrin



CH Cherbourg Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 0 3 1 Alexei Popyrin • Alexei Popyrin 30 6 2 Vincitore: A. POPYRIN per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Popyrin 30-0 1-2 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 K. Majchrzak 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Popyrin 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-2 → 1-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Popyrin 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. Mathias Bourgue vs [6] Norbert Gombos (non prima ore: 15:00)



CH Cherbourg Mathias Bourgue Mathias Bourgue 6 6 Norbert Gombos [6] Norbert Gombos [6] 3 4 Vincitore: M. BOURGUE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bourgue 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Gombos 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Bourgue 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Bourgue 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Gombos 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bourgue 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Gombos 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-3 → 5-3 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 3-3 → 4-3 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Bourgue 15-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Gombos 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [1] Gilles Simon vs Benjamin Bonzi (non prima ore: 17:00)



CH Cherbourg Gilles Simon [1] Gilles Simon [1] 6 7 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 4 6 Vincitore: G. SIMON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* ace 6*-5 6-6 → 7-6 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 6-5 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Simon 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 G. Simon 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Simon 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Simon 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 G. Simon 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Bonzi 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Simon 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-0 → 3-1 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-40 1-0 → 2-0 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

7. [WC] Antoine Hoang vs [Q] Mikael Ymer



CH Cherbourg Antoine Hoang Antoine Hoang 6 4 6 Mikael Ymer Mikael Ymer 3 6 7 Vincitore: M. YMER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 A. Hoang 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 A. Hoang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Hoang 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Ymer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Hoang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Hoang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Ymer 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-1 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Hoang 0-15 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 4-5 A. Hoang 15-0 30-0 2-5 → 3-5 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Hoang 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Hoang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Hoang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Ymer 0-15 df 15-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Hoang 15-0 30-0 30-15 4-2 → 5-2 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Hoang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Ymer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Hoang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

TOURLAVILLE 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Sander Gille / Joran Vliegen vs Tomasz Bednarek / Grzegorz Panfil



CH Cherbourg Sander Gille / Joran Vliegen [3] Sander Gille / Joran Vliegen [3] 6 7 10 Tomasz Bednarek / Grzegorz Panfil Tomasz Bednarek / Grzegorz Panfil 7 6 4 Vincitori: GILLE / VLIEGEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 T. Bednarek / Panfil 0-1 1-1 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* df 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6-6 → 7-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Bednarek / Panfil 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 T. Bednarek / Panfil 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Bednarek / Panfil 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Gille / Vliegen 30-0 ace 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 T. Bednarek / Panfil 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Bednarek / Panfil 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Bednarek / Panfil 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* df 3-3* 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Bednarek / Panfil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Bednarek / Panfil 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Gille / Vliegen 0-15 df 15-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Bednarek / Panfil 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Bednarek / Panfil 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 T. Bednarek / Panfil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Bednarek / Panfil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Rameez Junaid / Toshihide Matsui vs [4] Mikhail Elgin / Andreas Siljestrom



CH Cherbourg Rameez Junaid / Toshihide Matsui Rameez Junaid / Toshihide Matsui 6 3 Mikhail Elgin / Andreas Siljestrom [4] Mikhail Elgin / Andreas Siljestrom [4] 7 6 Vincitori: ELGIN / SILJESTROM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Elgin / Siljestrom 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 R. Junaid / Matsui 15-0 2-5 → 3-5 M. Elgin / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Junaid / Matsui 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Elgin / Siljestrom 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Junaid / Matsui 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Elgin / Siljestrom 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Junaid / Matsui 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 M. Elgin / Siljestrom 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Elgin / Siljestrom 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Junaid / Matsui 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Elgin / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 R. Junaid / Matsui 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Elgin / Siljestrom 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 R. Junaid / Matsui 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Elgin / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Junaid / Matsui 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Elgin / Siljestrom 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Junaid / Matsui 0-15 df 15-15 30-15 1-1 → 2-1 M. Elgin / Siljestrom 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Junaid / Matsui 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Joffrey De Schepper / Kenny De Schepper vs Geoffrey Blancaneaux / Remi Boutillier (non prima ore: 15:00)



CH Cherbourg Joffrey De Schepper / Kenny De Schepper Joffrey De Schepper / Kenny De Schepper 5 7 8 Geoffrey Blancaneaux / Remi Boutillier Geoffrey Blancaneaux / Remi Boutillier 7 6 10 Vincitori: BLANCANEAUX / BOUTILLIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 G. Blancaneaux / Boutillier 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 J. De Schepper / De Schepper 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 G. Blancaneaux / Boutillier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 J. De Schepper / De Schepper 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Blancaneaux / Boutillier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 J. De Schepper / De Schepper 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Blancaneaux / Boutillier 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. De Schepper / De Schepper 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 G. Blancaneaux / Boutillier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 J. De Schepper / De Schepper 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 G. Blancaneaux / Boutillier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 J. De Schepper / De Schepper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux / Boutillier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. De Schepper / De Schepper 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 G. Blancaneaux / Boutillier 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. De Schepper / De Schepper 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Blancaneaux / Boutillier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. De Schepper / De Schepper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 3-4 → 4-4 G. Blancaneaux / Boutillier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. De Schepper / De Schepper 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Blancaneaux / Boutillier 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. De Schepper / De Schepper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 1-2 → 2-2 G. Blancaneaux / Boutillier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 J. De Schepper / De Schepper 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux / Boutillier 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

4. Gabor Borsos / Kamil Majchrzak vs Goncalo Oliveira / Gleb Sakharov (non prima ore: 16:30)