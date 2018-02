Fed Cup: Spareggi World Group e World Group 2 2019. Sarà Italia contro Belgio e giocheremo in Italia

Sarà il Belgio l’avversaria dell’Italia come ultimo ostacolo per la promozione del World Group di Fed Cup 2019.

Ricordiamo che le azzurre giocheranno in casa e l’evento si disputera dal 21 al 22 aprile.

World Group play-off

Bielorussia vs Slovacchia

Romania vs Svizzera

Australia vs Olanda

Italia vs Belgio

World Group II play-off

Spagna vs Paraguay

Russia vs Lettonia

Canada vs Ucraina

Giappone vs Gran Bretagna