Gianluigi Quinzi conquista l’undicesimo titolo in carriera nel circuito Future

Gianluigi Quinzi ha conquistato questa mattina l’undicesimo torneo future in carriera in quel di Sharm El Sheikh ($15,000 Hard).

L’azzurro ha sconfitto questa mattina in finale Jaroslav Pospisil con il risultato di 62 64.

Da segnalare che Gianluigi nel secondo parziale era stato sotto nel punteggio per 1 a 3, 40-15 con il ceco alla battuta, prima di recuperare lo svantaggio e vincere la partita e il torneo per 6 a 4.

Egypt F4 – $15,000 – Hard – Finale

Jaroslav Pospisil vs. Gianluigi Quinzi [2] ore 09:00



ITF Egypt F4 J. Pospisil J. Pospisil 2 4 G. Quinzi [2] G. Quinzi [2] 6 6 Vincitore: G. Quinzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Quinzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 G. Quinzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Quinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Quinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 J. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 G. Quinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Quinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 J. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Quinzi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Le vittorie di Quinzi

2018 Turkey F1 Futures (H); Egitto F4 Futures (H)

2016 Hungary F1 Futures (CL); Bosnia & Herzegovina F3 Futures (CL); Norway F3 Futures (IH);

2015 USA F7 Futures (CL); Netherlands F5 Futures (CL);

2014 Romania F1 Futures (CL); Morocco F1 Futures (CL); Morocco F2 Futures (CL);

2013 Morocco F1 Futures (CL);