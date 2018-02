Challenger Cherbourg: Il Tabellone Principale. Al via Matteo Berrettini e Luca Vanni entrato come alternates

Challenger Cherbourg | Indoor | e43.000

(1) Simon, Gilles vs Bonzi, Benjamin

Oliveira, Goncalo vs Moraing, Mats

(WC) Hoang, Antoine vs Qualifier/Lucky Loser

Sakharov, Gleb vs (8) Hemery , Calvin

(3/Alt) Jaziri, Malek vs (WC) Blancaneaux, Geoffrey

Kamke, Tobias vs Safranek, Vaclav

(WC) Lestienne, Constant vs Novak, Dennis

Bourgue, Mathias vs (6) Gombos, Norbert

(7) De Schepper, Kenny vs (WC) Denolly, Corentin

Taberner, Carlos vs Vatutin, Alexey

Pavlasek, Adam vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (4) Berrettini, Matteo

(5) Otte, Oscar vs Qualifier/Lucky Loser

Majchrzak, Kamil vs Qualifier/Lucky Loser

Brkic, Tomislav vs Vanni, Luca

Munar, Jaume vs (2) Marterer, Maximilian