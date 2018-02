Fed Cup: Non ci sarà l’atteso ritorno di Serena Williams almeno nella prima giornata

Serena Williams è attesa in questo fine settimana nel primo turno di Fed Cup, dove i campioni in carica degli Stati Uniti ospiteranno l’Olanda nel primo turno del World Group 2018, ma per la cronaca, la 36enne americana non giocherà ad Asheville, almeno nella prima giornata.

La vincitrice di 23 titoli del Grand Slam, che non gioca ufficialmente da più di un anno, non è stata scelta per giocare nessuna delle partite di singolare del primo giorno, che sono state affidate a Venus Williams e CoCo Vandeweghe. Serena è stata selezionata solo per giocare il doppio domenica, al fianco di Lauren Davis.

Il capitano americano Katie Rinaldi potrà sempre cambiare idea e cambiare l’ordine degli incontri, ma questa pare al momento, ipotesi molto remota.

World Group First Round: Usa v Olanda

Venus Williams v Arantxa RUS

Coco Vandeweghe v Richel Hogenkamp

Venus Williams v Richel Hogenkamp

Coco Vandeweghe v Arantxa RUS

Serena Williams/Lauren Davis v Lesley Kerkhove/Demi Schuurs