WTA Doha: Il Tabellone di Qualificazione. Al via la sola Francesca Schiavone.

WTA Doha Premier 5 | Cemento | $3.198.000

(1) Bellis, Catherine vs (WC) Al-Naimi, Mubaraka

Zhuk, Sofya vs (9) Schiavone, Francesca

(2) Osaka, Naomi vs Lu, Jing-Jing

Honcova, Michaela vs (16) Kovinic, Danka

(3) Vondrousova, Marketa vs (WC) Lisicki, Sabine

Kucova, Kristina vs (10) Dodin, Oceane

(4) Hsieh, Su-Wei vs Zvonareva, Vera

Krejcikova, Barbora vs (11) Duan, Ying-Ying

(5) Mchale, Christina vs (WC) Vasylyeva, Anastasiya

Martincova, Tereza vs (14) Pera, Bernarda

(6) Bondarenko, Kateryna vs Karatantcheva, Sesil

Broady, Naomi vs (13) Sorribes Tormo, Sara

(7) Alexandrova, Ekaterina vs Rodionova, Arina

Blinkova, Anna vs (15) Fett, Jana

(8) Niculescu, Monica vs Ozaki, Risa

Han, Xinyun vs (12) Petkovic, Andrea

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Marketa Vondrousova vs [WC] Sabine Lisicki

2. [1] Catherine Bellis vs [WC] Mubaraka Al-Naimi

3. [5] Christina Mchale vs [WC] Anastasiya Vasylyeva

4. Xinyun Han vs [12] Andrea Petkovic

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Naomi Osaka vs Jing-Jing Lu

2. Sofya Zhuk vs [9] Francesca Schiavone

3. Tereza Martincova vs [14] Bernarda Pera

4. Anna Blinkova vs [15] Jana Fett

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kristina Kucova vs [10] Oceane Dodin

2. [4] Su-Wei Hsieh vs Vera Zvonareva

3. Naomi Broady vs [13] Sara Sorribes Tormo

4. [7] Ekaterina Alexandrova vs Arina Rodionova

Court 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Michaela Honcova vs [16] Danka Kovinic

2. Barbora Krejcikova vs [11] Ying-Ying Duan

3. [6] Kateryna Bondarenko vs Sesil Karatantcheva

4. [8] Monica Niculescu vs Risa Ozaki