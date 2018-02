Borna Coric felice di Riccardo Piatti: “Riccardo è un grande conoscitore del tennis, un grande maestro e anche una grande persona”

Borna Coric ha deciso di collaborare nei prossimi mesi con Riccardo Piatti.

Lavorando insieme in preseason, il giovane croato sembra aver ottenuto i primi risultati, dopo aver battuto Denis Shapovalov in maniera molto netta in Coppa Davis.

In un’intervista Coric ammette di essere sulla strada giusta: “Credo che stiamo lavorando sulle cose giuste. Riccardo è un grande conoscitore del tennis, un grande maestro e anche una grande persona. Posso solo ringraziarlo per questa opportunità “, ha confessato Borna.

Per il numero 47 del mondo, gli obiettivi insieme al coach italiano sono chiari.

“Voglio crescere dal punto di vista del gioco. Abbiamo visto e analizzato diversi video e notato che esiste una reale possibilità di migliorare il mio tennis “, ha ammesso.

“Posso migliorare su ogni colpo, ma soprattutto giocare più vicino alla linea ed essere più aggressivo”, ha detto, chiudendo poi l’intervista dichiarando che non c’è ancora alcuna decisione in merito al numero di tornei a cui Piatti sarà presente nel corso dei prossimi mesi.