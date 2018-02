Toni Nadal garantisce per Rafael Nadal: “Ci sono due settimane per Acapulco per prepararsi e tornare competitivi”

Rafael Nadal tornerà ad allenarsi la prossima settimana. Chi lo garantisce è lo zio e ex allenatore, Toni Nadal, mentre commentava l’incontro di Coppa Davis della Spagna contro la Gran Bretagna.

Il numero uno del mondo ha sofferto di un problema muscolare durante i quarti di finale dell’Australian Open, lasciando da parte l’allenamento per alcuni giorni.

“Ci sono due settimane per Acapulco per prepararsi e tornare competitivi”, ha detto Toni. L’ATP 500 di Acapulco, si giocherà sul veloce, e inizierà il 26 di questo mese e il maiorchino deve ripetere il risultato dello scorso anno per non perdere il vantaggio in classifica (senza pensare a cosa farà Federer).

“Il tennis è uno sport molto stressante e abbiamo visto molti giocatori infortunati negli ultimi tempi. Le ATP Finals di Londra erano senza cinque dei migliori giocatori del mondo. Dovrebbero agire al più presto per limitare i danni”, ha aggiunto Toni.