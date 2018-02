ATP Quito: I risultati del Turno Decisivo di Quali. Federico Gaio annulla sette palle match a Alessandro Giannessi e vince per 9-7 al tiebreak del terzo set. Giannessi lucky loser

Federico Gaio ha sconfitto Alessandro Giannessi nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Quito.

Il tennista di Faenza ha sconfitto Giannessi con il risultato di 36 76 (5) 76 (7) dopo 2 ore e 38 minuti di partita.

Da segnalare che Gaio nel terzo e decisivo set ha annullato sul 4 a 5, 15-40, due palle match con il servizio a disposizione e una anche con un ace.

Federico poi sul 5 a 6 ha annullato un’altra palla match e nel tiebreak è riuscito ad annullare sul 3 a 6, complessivamente altri quattro match point, di cui tre consecutivi, prima di aggiudicarsi set e match alla prima palla utile per 9 punti a 7.

Md

(1) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Dutra Silva, Rogerio vs (Q) Martin, Andrej

(WC) Moutet, Corentin vs Menendez-Maceiras, Adrian

Escobedo, Ernesto vs (7) Karlovic, Ivo

(4) Lorenzi, Paolo vs Bye

(Q) Carballes Baena, Roberto vs (Q) Gaio, Federico

(PR) Andujar, Pablo vs Travaglia, Stefano

(Q) Bagnis, Facundo vs (8) Jarry, Nicolas

(5) Zeballos, Horacio vs Monteiro, Thiago

(LL) Giannessi, Alessandro vs Polansky, Peter

Ruud, Casper vs Berlocq, Carlos

Bye vs (3) Monfils, Gael

(6) Estrella Burgos, Victor vs Bellucci, Thomaz

Melzer, Gerald vs Cecchinato, Marco

Hanfmann, Yannick vs (WC) Quiroz, Roberto

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert

ATP Quito 250 | Terra | $501.345 – TD Quali

Center Court – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Roberto Carballes Baena vs Gonzalo Escobar



2. [4] Facundo Bagnis vs [6] Joao Souza



Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Andrej Martin vs Pedro Sakamoto



2. [3] Alessandro Giannessi vs [7] Federico Gaio



7 Aces 911 Double Faults 853% 1st Serve % 64%47/59 (80%) 1st Serve Points Won 54/75 (72%)29/53 (55%) 2nd Serve Points Won 22/43 (51%)4/6 (67%) Break Points Saved 7/10 (70%)17 Service Games Played 1621/75 (28%) 1st Return Points Won 12/59 (20%)21/43 (49%) 2nd Return Points Won 24/53 (45%)3/10 (30%) Break Points Won 2/6 (33%)16 Return Games Played 1776/112 (68%) Total Service Points Won 76/118 (64%)42/118 (36%) Total Return Points Won 36/112 (32%)118/230 (51%) Total Points Won 112/230 (49%)