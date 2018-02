ATP Montpellier: Il Tabellone Principale. David Goffin è il n.1 del seeding.

ATP Montpellier 250 | Indoor | e501.345

(1) Goffin, David vs Bye

Simon, Gilles vs Qualifier

(PR) Berankis, Ricardas vs (WC) Benneteau, Julien

Khachanov, Karen vs (7) Ferrer, David

(4) Dzumhur, Damir vs Bye

(WC) Hemery , Calvin vs Bemelmans, Ruben

Qualifier vs Herbert, Pierre-Hugues

Medvedev, Daniil vs (5) Gasquet, Richard

(6) Rublev, Andrey vs Garcia-Lopez, Guillermo

Chardy, Jeremy vs Tsitsipas, Stefanos

Brown, Dustin vs Mahut, Nicolas

Bye vs (3) Tsonga, Jo-Wilfried

(8) Sugita, Yuichi vs (PR) Millman, John

Paire, Benoit vs Zverev, Mischa

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2/WC) Pouille, Lucas