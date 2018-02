Davis Cup: Giappone vs Italia 1-2: Fabio Fognini e Simone Bolelli si aggiudicano il doppio

Risveglio dolce per l’Italia del tennis. Nella seconda giornata di Coppa Davis dedicata ai doppi, Fabio Fognini e Simone Bolelli regalano il punto del vantaggio alla selezione di Corrado Barazzutti. Sul veloce di Morioka, i due azzurri hanno avuto la meglio sulla coppia giapponese composta da Yasutaka Uchiyama e Ben McLachlan col punteggio di 7-5 6-7(4) 7-6(3) 7-5 in 3 ore 37 minuti di gioco. Un successo preziosissimo che consente all’Italia di poter chiudere la contesa vincendo almeno uno dei due match di singolare in programma domani. A meno di stravolgimenti dell’ultima ora, scenderanno in campo Fabio Fognini opposto a Yuichi Sugita e Andreas Seppi contro Taro Daniel.

PRIMO SET

Condizioni di gioco estremamente rapide, illuminazione non eccellente e rimbalzo della palla piuttosto basso. L’avvio della partita conferma ogni aspettativa della vigilia, più che strappare il servizio è complicato anche solo realizzare due punti in risposta nello stesso game. La prima palla break del match si intravede nel settimo gioco della frazione: i giapponesi hanno la chance di prendere il largo ma non la capitalizzano con McLachlan che entra come non dovrebbe sulla rete gettando tutto alle ortiche. A differenza dei padroni di casa, Fognini e Bolelli non si lasciano pregare e alla prima palla break – pari al set point – chiudono i conti 7-5 grazie alla volée alta del ligure in 40 minuti di gioco.

SECONDO SET

Nel terzo game del parziale i giapponesi operano il break al termine di un episodio alquanto controverso. Eva Asderaki sul 30-40, con Fognini alla battuta, chiama una palla disturbata su una prima di Fabio vicina alla riga a causa di un “alé” esclamato. La giudice di sedia è irremovibile nonostante le proteste di Barazzutti e gli azzurri devono sottostare alla discutibile decisione presa dalla greca. Bolelli e Fognini si riprendono il maltolto nel momento clou, con McLachlan che si apprestava a servire per il set e complice un Uchiyama disastroso nel gioco di volo. La frazione si risolve al tie-break a favore dei padroni di casa con un doppio fallo di Bolelli sul 4-4 a risultare decisivo. McLachlan chiude al servizio e fa calare il sipario sul tie-break: 7-4.

TERZO SET

Il terzo set si apre con una palla break non sfruttata dagli azzurri nel game inaugurale. Si procede on serve per tutta la frazione senza particolari patemi d’animo sino al 12esimo game. La coppia giapponese ha due ghiotte occasioni per salire avanti di un set ma non le capitalizza. Prima del tie-break, Fognini ha bisogno di andare ad urinare e, per via di un toilet break giustamente non autorizzato, si becca il richiamo. Gli azzurri, dopo un iniziale equilibrio, giocano un tie-break divino, conquistano gli ultimi 5 punti consecutivi – tra cui una pregevole risposta di rovescio di Bolelli ed una demivolée di Fognini da capogiro – e si aggiudicano il set. Italia avanti 2 set a 1 e tie-break conclusosi 7-3 a nostro favore.

QUARTO SET

La frazione è sempre dominata dai servizi. Nel quinto game, appena scoccate le 3 ore di gioco, arriva un piccolo brivido: il rovescio di Bolelli viene deviato dal nastro e carambola fuori, è palla break per i padroni di casa. Lo stesso Simone cancella l’insidiosa palla break con un miracolo di dritto in uscita dal servizio e, complice l’aiuto di Fabio, tiene la battuta con le unghie e con i denti. Il parziale è piuttosto serrato, avanti 5-4 gli azzurri si ritrovano 0-30 a due punti dall’incontro. Purtroppo, l’atteggiamento dei nostri in risposta è troppo remissivo e McLachlan, una volta aver impattato sul 30-30, fa tacere ogni discorso col servizio. Fognini fa il suo dovere al servizio nel gioco successivo e, quando il tie-break pareva l’epilogo più scontato, Bolelli in risposta sale in cattedra e delizia con due risposte pazzesche, prima di dritto e poi con un rovescio da favola. Bolelli e Fognini archiviano la pratica McLachlan-Uchiyama con il punteggio finale di 7-5 e ottengono la settima vittoria su nove apparizioni in doppio in Coppa Davis.

Davis ITA - JPN B. Mclachlan / Y. Uchiyama B. Mclachlan / Y. Uchiyama 5 7 6 5 S. Bolelli / F. Fognini S. Bolelli / F. Fognini 7 6 7 7 Vincitore ITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 ace 30-15 5-4 → 5-5 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 3-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 df 6*-4 6-6 → 7-6 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 ace 30-40 5-6 → 5-7 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-15 15-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Mclachlan / Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3

Luca Fiorino