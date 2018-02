ATP Quito: Il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri al via. C’è anche Motti tra gli alternates.

ATP Quito 250 | Terra | $501.345

(1) Carballes Baena, Roberto vs Bye

Escobar, Gonzalo vs (5) Clezar, Guilherme

(2) Martin, Andrej vs Bye

Sakamoto, Pedro vs (8) Munoz de la Nava, Daniel

(3) Giannessi, Alessandro vs Londero, Juan Ignacio

Dutra da Silva, Daniel vs (7) Gaio, Federico

(4) Bagnis, Facundo vs (Alt) Motti, Alessandro

(Alt) Hernych, Jan vs (6) Souza, Joao

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gonzalo Escobar vs [5] Guilherme Clezar

2. Daniel Dutra da Silva vs [7] Federico Gaio

3. [4] Facundo Bagnis vs [Alt] Alessandro Motti (non prima ore: 22:00)

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Sakamoto vs [8] Daniel Munoz de la Nava

2. [3] Alessandro Giannessi vs Juan Ignacio Londero

3. [Alt] Jan Hernych vs [6] Joao Souza