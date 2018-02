Giappone contro Italia Day1: è un’Italia deludente

La prima giornata Davis che ci ha visto scendere in campo contro il Giappone di Sugita e Daniel si è chiusa sull’1-1, un risultato che per come sono andati gli incontri è anche benevolo nei nostri confronti.

Hanno aperto le danze Fabio Fognini e Taro Daniel: Daniel è il classico giocatore che ti fa capire se stai giocando bene o male, perché lui il suo compitino lo fa sempre, senza colpi da ko ma che da solo non si batte in quanto ha sempre bisogno della “collaborazione” dell’avversario. Fognini invece ha fatto di tutto per perdere questa prima partita, perché più di 110 errori in un match, sebbene al quinto set, sono un regalo incredibile che se non sai scartare è solo perché vi è in campo una differenza di valori, talento e tennis giocato abissale. La sensazione è che questa versione di Fabio, contro un quasi top40 come Sugita non basterebbe: fortunatamente il primo punto è arrivato a casa Italia e si spera che il Fognini visto in campo contro Daniel sia solo un incidente di percorso e che nei prossimi incontri (solo in singolare o anche in doppio?) il nostro numero 1 sia completamente un altro giocatore e ci trascini alla vittoria.

Purtroppo la vittoria (sofferta) di Fabio non ha avuto seguito nel secondo incontro, quando Andreas Seppi ha giocato contro Sugita, giocatore in un gran bel periodo di forma confermato in Australia. Quello che invece è apparso sottotono nei momenti topici del match è stato l’altoatesino, incapace di portare a termine una bella rimonta mancando anche un match point, in un quinto set in cui il giapponese era scappato via e Andreas era stato bravo a recuperarlo, dando però l’impressione di essere in affanno: purtroppo dopo quel match point fallito c’è stato il triste epilogo di un tie break dominato dal nipponico. Peccato, ma alla luce di due incontri tanto equilibrati un risultato bloccato sull’1-1 è giusto.

Attenzione adesso al doppio: la freschezza giapponese di Mclachan verrà contrastata dalla coppia vincitrice Slam Fognini – Bolelli? Sarebbe un plus di fatica importante per Fabio, ma portare a casa il punto spesso decisivo del doppio meriterebbe uno sforzo extra. In ogni caso ciò che si deve fare adesso è spegnere la luce su ciò che è successo in questo primo giorno e ripartire praticamente da zero: il passaggio del turno è ancora fattibile.

Alessandro Orecchio