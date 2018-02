Davis Cup – Giappone vs Italia 1-1: Andreas Seppi rimonta e si procura un match point nel quinto set, poi spegne la luce nel tiebreak decisivo. Yuichi Sugita rimette in discussione in passaggio del turno

Esce sconfitto Andreas Seppi nel secondo match del confronto tra Italia e Giappone per l’accesso ai quarti di finale di Davis Cup in quel di Morioka (hard indoor).

Il tennista altoatesino perde dopo un match maratona contro il giapponese Yuichi Sugita, 29 anni, Nr. 41 Atp, chiuso con il punteggio di 6-4 2-6 4-6 6-4 6-7(1) in tre ore e 32 minuti di gioco.

Peccato! Andreas ha giocato alla pari contro un avversario ostico, che ha dimostrato ampi miglioramenti nell’ultimo anno. L’esito dell’incontro è sempre stato incerto ma la sensazione era che Seppi potesse piazzare la zampata; il tiebreak decisivo è però stato a senso unico e ha rimesso in equilibrio questo confronto tra le due nazioni.

Diventa fondamentale quindi il doppio di domani e bisogna prestare molta attenzione ai singoli di domenica: Sugita ha destato un’ottima impressione oggi mentre Daniel può tentare di far cadere Seppi.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: partenza contratta da parte dei due contendenti; i due tennisti sembrano studiarsi.

A metà parziale c’è un botta e risposta, con Andreas che si porta avanti di un break (nel sesto game), subito rintuzzato dal nipponico (controbreak immediato a 30 nel gioco successivo).

L’altoatesino è ben messo in campo e mette in mostra i suoi colpi precisi e regolari a fine parziale.

Un gran game in risposta, il decimo, gli vale il break decisivo. Al primo set point a disposizione il set è azzurro.

E’ 6-4 Seppi in 37 minuti di gioco.

Secondo set: con il passare dei minuti il nipponico si riassesta e sale di ritmo.

Il sostegno del pubblico è incessante e fa la differenza. Seppi inizia a commettere qualche gratuito di troppo e Sugita ne approfitta.

La conseguenza è un break giapponese nel terzo gioco, break che indirizza il parziale.

Andreas avrebbe la possibilità di rientrare ma non sfrutta una ghiotta occasione nel sesto game, vanificando ben tre palle break.

Da lì alla chiusura del set il passo è breve e si concretizza in un secondo break nipponico nel settimo gioco e in un ottavo game, combattuto ma vinto ancora da Sugita.

Il giapponese, infatti, annulla un’altra palla break italiana e chiude al primo set point disponibile.

E’ 6-2 in 38 minuti di gioco.

Terzo set: incontro equilibrato, con i due tennisti che si equivalgono.

Il parziale scorre veloce ma ha una fiammata a metà set.

Inizia Andreas a rendersi pericoloso, procurandosi tre palle break nel quarto game che non sfrutta.

Scampato il pericolo, il giapponese brekka immediatamente a 15, portandosi così sul 3-2 in suo favore.

La reazione dell’italiano c’è e si concretizza in un immediato controbreak ai vantaggi, riuscendo così a ricucire lo strappo.

La reazione di Andreas illude il tifo italiano ma c’è subito la doccia fredda. Il servizio non funziona e c’è un altro pessimo turno di battuta azzurro.

Il break a zero di Sugita nel settimo gioco è pesante e fa la differenza nel set.

Da qui alla fine non ci saranno infatti più sussulti, con il nipponico abile a condurre in porto la conquista del parziale.

Al primo set point utile è 6-4 Sugita in 38 minuti di gioco.

Quarto set: la posta in palio è alta e qualsiasi errore può costare caro.

Ne scaturisce un parziale molto avvincente, in cui i due tennisti si equivalgono e si battono a viso aperto.

I servizi tornano finalmente a essere un fattore e i primi giochi scorrono veloci.

Dopo 18 minuti si è già sul 3-3.

Si gioca sul filo del rasoio e l’altoatesino si esalta in queste circostanze.

E’ bravo Seppi a piazzare la zampata, approfittando di un paio di gratuiti giapponesi.

Nel decimo gioco, con Sugita al servizio per rimanere nel set, Andreas spinge e passa ai vantaggi.

Al primo set point utile è 6-4 per Seppi in 35 minuti di gioco.

Quinto set: inizio shock per Andreas; subisce un break immediato nel primo game e si vede annullare la palla del controbreak subito dopo.

Si parte quindi sul 2-0 per il giapponese.

A poco a poco, Seppi esce alla distanza e rimette in equilibrio la situazione.

Tra il settimo e l’ottavo gioco l’azzurro risorge, tirandosi fuori da una situazione insidiosa prima (risale bene da 15-40) e recuperando il break ai vantaggi nel game seguente.

E’ 4-4 dopo 35 minuti di gioco.

In questo finale di partita l’azzurro si fa preferire ma non riesce a piazzare il colpo vincente. Nel decimo game sale 0-30 ma vede Sugita difendersi bene e tenere il servizio ai vantaggi.

Nel dodicesimo gioco, si procura un match point sul servizio avversario ma non riesce a concretizzarlo.

L’esito naturale dell’incontro è quindi il tiebreak. Tiebreak che purtroppo è a senso unico, con il nipponico che domina e conduce dal primo all’ultimo punto.

Al primo match point utile, Sugita fa calare il sipario sul match.

E’ 7-6(1) per il giapponese in un’ora e quattro minuti di gioco.

La partita punto per punto



Davis ITA - JPN Y. Sugita Y. Sugita 4 6 6 4 7 A. Seppi A. Seppi 6 2 4 6 6 Vincitore JPN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Y. Sugita 15-0 15-15 df 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Sugita 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Seppi 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Sugita 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Y. Sugita 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Sugita 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Y. Sugita 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Y. Sugita 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 Y. Sugita 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Il Giappone conquista il punto del pareggio: Yuichi Sugita si aggiudica il match contro Seppi per 4-6 6-2 6-4 4-6 7-6(1). 🇯🇵1-1🇮🇹 #DavisCup #tennis pic.twitter.com/LM8JDMmzqZ — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 2 febbraio 2018

Davide Sala