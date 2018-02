Intervento chirurgico alla mano destra per Novak Djokovic?

Il portale svizzero Blick ha annunciato che Novak Djokovic si sarebbe operato alla mano destra.

L’ex numero 1 al mondo è stato fotografato in Svizzera all’uscita da una clinica con la mano destra fasciata ma il medico intervistato ha negato l’intervento: “Aveva la fasciatura già nel torneo di Melbourne”.

Toccherà allo stesso Djokovic fare chiarezza sulla vicenda.

According to Blick Novak probably had surgery in Switzerland pic.twitter.com/Vvc6KBF4U1

