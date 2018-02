Rivoluzione ITF: Dal 2019 ci saranno i nuovi tornei ITF Transition Tour con relativa classifica (Video)

Una vera rivoluzione nel tennis professionistico è confermata dal 2019. L’International Tennis Federation ha annunciato ieri una serie di cambiamenti che promettono di cambiare per sempre i primi passi dei professionisti e il cui obiettivo principale è quello di ridurre il numero dei giocatori di tennis aggiungendo valore a chi fa davvero il salto dai Junior al tennis vero.

Base iniziale

Dei 14.000 giocatori che si sfidano ogni anno negli eventi ITF, solo 600 (350 uomini e 250 donne) guadagnano qualcosa per sostenere la loro carriera;

Dozzine di junior partecipano a tornei professionistici di alto livello, ma il loro arrivo in “cima” richiede più tempo rispetto alle stagioni precedenti.

Scopo

Facilitare l’ingresso di giovani (di qualità) nei tornei del circuito maggiore

Ridurre i costi per coloro che vogliono tentare la fortuna nei professionisti

Ridurre il numero dei giocatori con classifica WTA e ATP: da 3000 attuali a circa 750 in ogni classifica;

Guadagnare con i tornei ITF, in modo che i giocatori possano fare del tennis la loro professione anche con un ranking più basso.

Cambiamenti attesi

Fine dei tornei ITF / Future da $ 15.000 come li conosciamo. Questi tornei si chiameranno tornei di transizione nel 2019. Offriranno lo stesso $ 15.000 ma NON DARANNO punti ATP / WTA.

I tornei ITF Transition Tour offriranno punti di transizione ITF, che potranno essere successivamente utilizzati per accedere ai tornei ITF da $ 25.000 – che offriranno punti ATP e WTA.

Nel maschile, i tornei da $ 25.000 e alcuni Challenger daranno anche punti per il Ranking Transizione ITF (oltre a fornire punti ATP);

Esisterà quindi una classifica di transizione, che aiuterà i giocatori a partecipare ai tornei ITF da 25 mila dollari;

La classifica junior consentirà di entrare nei tornei dell’ ITF Transition Tour;

Tutti i tornei da $ 25.000 (e varie qualificazioni dei Challengers) riserveranno dei posti per i giocatori non ATP / WTA ma che avranno dei punti Tour Transition.

Transition ITF Tour

UOMINI: I migliori giocatori dell’ITF Entry Point avranno una serie di posti riservati nelle qualificazioni degli ATP Challenger. Il numero di posti sarà stabilito entro l’anno a seguito di ulteriori ricerche e monitoraggi.

DONNE: Ci saranno 5 posti per le migliori giocatori dell’Entry Ranking ITF nei tabelloni principali dei tornei da 25.000 dollari.

JUNIOR: I top-100 del ranking ITF Under 18 avranno a disposizione 5 posti in ogni main draw nei tornei del Transition Tour.