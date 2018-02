Roger Federer e la sorpresa di vincere a Melbourne: “Durante il torneo non ho mai pensato di avere la possibilità di vincere, ma quando Chung si è ritirato in semifinale ho iniziato a pensare che si stesse avvicinando sempre di più questo momento”

Roger Federer dovrebbe essere in questo periodo una delle persone più felici del mondo. Lo svizzero ha vinto il suo 20esimo titolo del Grand Slam all’Australian Open ed è a soli 155 punti da Rafa Nadal.

In un’intervista ad ESPN, Federer ha ammesso che era molto nervoso nella finale contro Marin Cilic: “Ero molto nervoso in campo, nonostante la mia faccia dicesse il contrario. Non è semplice, il tennis è uno sport con molte emozioni e non ero sicuro di come sarebbe stata la finale.

Ho pensato: è l’ultima volta che avrò la possibilità di raggiungere il 20 titolo del Grand Slam? Era molto vicino ma anche molto lontano da questo traguardo. Ho dovuto digerire tutte queste emozioni in qualche modo”, ha confessato il numero 2 del mondo.

Federer ha anche rivelato il momento in cui ha iniziato a credere che fosse davvero possibile raggiungere il titolo a Melbourne: “Durante il torneo non ho mai pensato di avere la possibilità di vincere, ma quando Chung si è ritirato in semifinale ho iniziato a pensare che si stesse avvicinando sempre di più questo momento. Ero vicino a raggiungere i 20 titoli e sono rimasto sorpreso, quindi mi ci è voluto un po ‘per capire queste emozioni “.

Lo svizzero ha anche colto l’occasione per confessare il suo amore per questo sport: “Questo è come tutto ciò che ami. Ti interessa sia quando le cose vanno bene o male. Questa è la passione del tennis per me. Devi amare quello che fai, sapendo che a volte può essere doloroso e che ti possono passare diverse cose per la testa”.