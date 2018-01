Coppa Davis 2018, Group II Asia/Oceania: i convocati

Tra pochi giorni avranno inizio i match di primo turno del Group II riservato alle squadre di Asia e Oceania.

In queste ore sono state diramate le scelte dei capitani delle otto squadre al via: il giocatore con miglior classifica è Ti Chen, n.322 ATP che difende i colori di Taipei e sarà impegnato in trasferta contro il Libano.

Oltre a Ti Chen, da segnalare la convocazione del giovane Chun Hsin Tseng, finalista agli Australian Open Juniores e vincitore lo scorso anno del torneo G2 di Salsomaggiore Terme.

Le altre partite in programma sono Sri Lanka-Thailandia, con gli ospiti favoriti per la vittoria, Indonesia-Filippine e Hong Kong-Iran.

SRI LANKA vs THAILANDIA

Convocati Sri Lanka: Harshana Godamanna (1091), Sharmal Dissanayake (1455), Yasitha De Silva (1674), Alex Fairbanks (NR), Dumindu Dilum (NR)

Convocati Thailandia: Wishaya Trongcharoenchaikul (458), Jirat Navasirisomboon (1408), Palaphoom Kovapitukted (1535), Sanchai Ratiwatana (D98), Sonchat Ratiwatana (D110)

INDONESIA vs FILIPPINE

Convocati Indonesia: David Agung Susanto (1402), Anthony Susanto (1535), Justin Barki (1592), M Rifki Fitriadi (NR), M Althaf Dhaifullah (NR)

Convocati Filippine: Francis Casey Alcantara (978), Alberto Lim (1371), Jeson Patrombon (1570), John Bryan Decasa Otico (NR), Jurence Zosimo Mendoza (NR)

HONG KONG vs IRAN

Convocati Hong Kong: Hong Kit Wong (1015), Chun Hun Wong (1037), Skyler Butts (1221), Anthony Jackie Tang (1519), Pak Long Yeung (1954)

Convocati Iran: Shahin Khaledan (1331), Mohsen Hossein Zade (D1454), Ashkan Shokoofi (NR), Anoosha Shahgholi (NR), Amir Hossein Badi (NR)

LIBANO vs CINA TAIPEI

Convocati Libano: Benjamin Hassan (504), Hady Habib (1070), Giovani Samaha (1413), Jad Ballout (NR), Michel Saade (NR)

Convocati Cina Taipei: Ti Chen (322), Kuan-Yi Lee (598), Chung-Yu Yu (699), Chun Hsin Tseng (NR)





Lorenzo Carini