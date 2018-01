Coppa Davis 2018, Group II America: i convocati, c’è Cuevas

Nel weekend, fra sabato 3 e domenica 4 febbraio, scenderanno in campo diverse squadre per la disputa del primo turno del Group II America.

Tra i tanti giocatori convocati, da segnalare la presenza di Pablo Cuevas, che difenderà i colori dell’Uruguay nella trasferta di El Salvador, il cui unico giocatore con ranking ATP sarà Marcelo Arevalo, numero 207.

Il Messico, testa di serie numero quattro, ospiterà il Porto Rico che non potrà contare su giocatori con classifica mondiale. Proprio per questo motivo, il risultato finale sembra già scritto in favore dei padroni di casa.

Chiuderanno il programma, infine, Guatemala-Venezuela e Bolivia-Perù.

GUATEMALA vs VENEZUELA

Convocati Guatemala: Christopher Diaz-Figueroa (630), Wilfredo Gonzalez (860), Stefan Emilio Gonzalez (NR)

Convocati Venezuela: Ricardo Rodriguez (838), Luis David Martinez (1069), Jordi Munoz-Abreu (1438), Roberto Maytin (D269), Brandon Perez (NR)

EL SALVADOR vs URUGUAY

Convocati El Salvador: Marcelo Arevalo (207), Alberto Emmanuel Alvarado Larin (NR), Rafael Arevalo (NR), Rafael Eduardo Gonzalez Retana (NR)

Convocati Uruguay: Pablo Cuevas (32), Martin Cuevas (305), Santiago Maresca (1030), Nicolas Xiviller (1076)

MESSICO vs PORTO RICO

Convocati Messico: Manuel Sanchez (560), Lucas Gomez (834), Luis Patino (951), Santiago Gonzalez (D28), Miguel Angel Reyes-Varela (D99)

Convocati Porto Rico: Alex Diaz (NR), Sebastian Arcila (NR), Ignacio Garcia (NR), Alejandro Rodriguez-Vidal (NR)

BOLIVIA vs PERU

Convocati Bolivia: Hugo Dellien (240), Federico Zeballos (590), Boris Arias (1122), Alejandro Mendoza (1290), Luis Diego Chavez Villalpando (1581)

Convocati Perù: Juan Pablo Varillas (482), Mauricio Echazu (716), Jorge Brian Panta (878), Duilio Beretta (1492), Sergio Galdos (D117)

Lorenzo Carini