Coppa Davis 2018: l’incredibile record del Tagikistan

Si stanno disputando, in questi giorni, gli incontri della fase a gironi del Gruppo IV di Coppa Davis riservato alle nazioni dei continenti di Asia e Oceania.

Al Sultan Qaboos Sport Complex di Muscat (Oman), non stanno passando inosservati i risultati ottenuti dalla compagine del Tagikistan, che nella competizione non è mai andata oltre il Group II Asia/Oceania raggiunto nel 2003.

Inserito nel Girone B, il Tagikistan di capitan Abdurasul Mukhidinov ha perso per 3-0 nelle prime due uscite contro Turkmenistan e Singapore, la squadra più forte del raggruppamento ed attuale capolista solitaria con due vittorie su due (sei incontri vinti su sei disputati).

La cosa alquanto strana e inusuale è che, nelle sei partite giocate, i giocatori del Tagikistan non sono riusciti a vincere nemmeno un gioco: tutte le sfide, infatti, sono terminate per 6-0 6-0 in favore degli avversari.

I quattro convocati, Firdavs Odinaev (2003), Firuz Mukhidinov (1997), Shakhrom Umarov e Azamat Mukhudinov, hanno davvero pochissima esperienza. Basti pensare che solo i primi due hanno un profilo ITF e in carriera non hanno mai giocato un torneo Futures.

Proprio per questo motivo, attenzione al prossimo appuntamento contro il Bahrain, che avrà modo di schierare un giocatore con ranking ATP (Yusuf Qaed, n.1828): la striscia di 0-3, con altrettante “biciclette” ad ogni incontro, potrebbe allungarsi…

TURKENISTAN b. TAGIKISTAN 3-0

Gurbanov b. Mukhidinov 6-0 6-0

Rogusskiy b. Odinaev 6-0 6-0

Gurbanov/Rogusskiy b. Mukhidinov/Odinaev 6-0 6-0

SINGAPORE b. TAGIKISTAN 3-0

Ng b. Mukhudinov 6-0 6-0

Alam b. Umarov 6-0 6-0

Hobbs/Hui b. Mukhudinov/Umarov 6-0 6-0

Lorenzo Carini