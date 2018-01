Una smagliante Roberta Vinci supera in due set la ceca Martincova e accede al secondo turno del Premier Wta di San Pietroburgo

Brillante vittoria per Roberta Vinci al primo turno del Wta Premier di San Pietroburgo (Indoor, $799.000).

La tennista pugliese ha superato la ceca Tereza Martincova, 23 anni, Nr. 146 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e 13 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la tedesca Goerges, bel test per l’azzurra viste le ottime recenti prestazioni della teutonica.

Ottima prestazione dell’italiana; Robertina ha mostrato un’ottima qualità, varietà di colpi e sangue freddo nei punti chiave. Hanno inoltre destato un’ottima impressione la condizione fisica della tarantina e le motivazioni che è riuscita a recuperare dopo la mancata qualificazione al main draw degli Australian Open.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parziale a senso unico.

La ceca mantiene il servizio nel primo game poi subisce la qualità azzurra.

Robertina è perfetta in questo set e muove l’avversaria a piacimento.

Il doppio break di vantaggio, conquistati nel terzo e nel quinto game, le permettono di giocare il tennis che preferisce.

Al servizio l’italiana non soffre mai e mette in mostra il meglio del suo repertorio.

Nell’ottavo game, in battuta per chiudere il parziale, la tennista tarantina chiude a zero, al primo set point disponibile.

E’ un meritato 6-2 in 35 minuti di gioco.

Secondo set: inizio molto equlibrato ma Roberta ne approfitta comunque giocando meglio i colpi clou.

L’azzurra risale dapprima da 15-40 nel secondo game per poi brekkare facilmente a zero la Martincova.

Il quarto gioco vede ancora la ceca spingere forte in risposta e Robertina difendersi. La tennista pugliese annulla quattro palle break in questo game, tenendo un turno di battuta fondamentale e portandosi così a condurre 3-1 dopo 23 minuti di set.

E’ l’ultimo sussulto della Martincova; Roberta si riassesta e non corre più rischi, anzi, attacca ancora l’avversaria.

Conseguenza è un altro break a zero, nel settimo game, break che le permette di andare a servire per il match.

Al servizio la Vinci non trema e chiude la contesa al primo match point utile.

E’ 6-2 in 38 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA St. Petersburg Roberta Vinci Roberta Vinci 6 6 Tereza Martincova Tereza Martincova 2 2 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Martincova 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Vinci 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 T. Martincova 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R. Vinci – T. Martincova

01:13:12

4 Aces 0

0 Double Faults 2

58% 1st Serve % 62%

23/31 (74%) 1st Serve Points Won 14/29 (48%)

14/22 (64%) 2nd Serve Points Won 9/18 (50%)

6/6 (100%) Break Points Saved 1/5 (20%)

8 Service Games Played 8

15/29 (52%) 1st Return Points Won 8/31 (26%)

9/18 (50%) 2nd Return Points Won 8/22 (36%)

4/5 (80%) Break Points Won 0/6 (0%)

8 Return Games Played 8

37/53 (70%) Total Service Points Won 23/47 (49%)

24/47 (51%) Total Return Points Won 16/53 (30%)

61/100 (61%) Total Points Won 39/100 (39%)

147 Ranking 146

34 Age 23

Taranto, Italy Birthplace Prague , Czech Republic

Taranto, Italy Residence Prague , Czech Republic

5′ 4″ (1.63 m) Height 5?10?

132 lbs. (60 kg) Weight 141lbs

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1999) Turned Pro professional

0/1 Year to Date Win/Loss 1/3

0 Year to Date Titles 0

10 Career Titles 0

$11,775,493 Career Prize Money $264,693

Davide Sala