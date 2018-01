Best ranking e buon inizio di stagione per Michelle Zmau. Ecco le sue impressioni

C’è una tennista italiana che questa settimana ha scalato ben 45 posizioni in classifica, forte di un buon inizio di stagione: è Alexandra Michele Zmau (ma lei preferisce essere chiamata Michelle), che ha raggiunto il suo best ranking con la posizione n. 591, sulla scia di una crescita evidenziatasi già negli ultimi mesi dello scorso anno. Abbiamo conosciuto Michelle alcuni mesi fa con una lunga intervista, dalla quale emergeva una ragazza dotata di una grande determinazione oltre che di una naturale predisposizione alla socievolezza. Trovandola anche questa volta molto disponibile, raggiungiamo telefonicamente Michelle ad Hammamet.

Allora Michelle, ci eravamo lasciati a novembre con la definizione di Michelle Zmau 2.0 per celebrare le due vittorie di Hammamet. E da Hammamet sei ripartita quest’anno, con una finale ed una semifinale:

In realtà sono partita da Cordenons a fine anno dove ho perso nei quarti da Lisa Sabino vincendo poi in doppio insieme a Federica Di Sarra. Ho voluto iniziare l’anno nuovo sempre qui ad Hammamet perché mi aveva portato bene e infatti credo di aver fatto la scelta giusta.

La scorsa settimana con la Pella, una giocatrice di livello, hai giocato un match alla pari, bastava poco:

Purtroppo non sono riuscita a portarla a casa, lei ha espresso un gran tennis di livello e le voglio fare i miei complimenti: la sua esperienza si è vista proprio nei momenti importanti del match.

Nel secondo torneo, in semifinale con Lucrezia Stefanini, hai avuto una sorta di black out nell’ottavo gioco del terzo set quando conducevi 40/0 e poi hai perso il servizio. Che cosa è successo?

Ero molto stanca sono partita male senza energie, ho provato a lottare e a dare le mie ultime forze ma non è bastato!

Come hai visto Lucrezia Stefanini?

Gioca sempre benissimo, sempre in attacco, ed è pronta a metterti in difficoltà, non molla un punto. Ha delle grandissime qualità, lavora tanto quindi si merita di arrivare in alto!

Ci avevi detto che in preparazione avresti lavorato sul servizio e sulla forza dei colpi. Com’è andata?

Sta andando meglio però devo ancora lavorare molto.

Sai che sei seguitissima dai nostri lettori che ti hanno molto apprezzato nella prima intervista? Molti ti chiedono di provare a giocare I 25000 che portano più punti, cosa gli rispondiamo?

Sono contenta! Fino a luglio non ho punti da difendere, cercherò di ottenere il maggior numero di punti in questi 15.000 così da riuscire ad entrare in main draw nei 25.000 oppure essere testa di serie nelle quali! Di sicuro se questi mesi andranno bene da maggio in poi farò più 25.000 e anche 60.000

Continui a scalare il ranking. Tu ed il tuo coach avete un obiettivo in cuor vostro?

L’obiettivo di quest’anno è sicuramente entrare nelle top 300.

Non so se hai letto la vicenda di Ludmila Samsonova che non ha ottenuto il passaporto italiano. Che ne pensi e con te stiamo tranquilli?

Ho letto qualcosina ma sinceramente ne so poco.. detto ciò per lei è sicuramente più difficile ottenere il passaporto italiano dato che é nata in Russia; io essendo nata in Romania, uno stato della UE, sono riuscita ad ottenere la cittadinanza molto più facilmente!

Come vuoi salutare I tuoi tanti tifosi?

Ringrazio tutti per il sostegno e spero che continuerete a seguirmi anche nei prossimi tornei!

Certamente Michelle, te lo meriti e noi tutti vogliamo vederti sempre più in alto.

Antonio De Filippo