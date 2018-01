Challenger Burnie e Quimper: Stefano Napolitano al secondo turno a Quimper. Matteo Donati supera le qualificazioni. Liam Caruana si ferma all’esordio (Video)

Liam Caruana si ferma all’esordio nel torneo challenger di Burnie.

Il 20enne romano, numero 388 Atp, dopo aver passato le qualificazioni, è stato sconfitto dal 37enne francese Stephane Robert, numero 210 del ranking mondiale e sesta testa di serie.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Liam sul 3 pari ha subito il break decisivo dopo aver commesso un doppio fallo sulla palla break.

Esordio vincente per Stefano Napolitano nel torneo challenger di Quimper.

Il 22enne di Biella, numero 209 del ranking mondiale, al primo turno ha sconfitto per 64 61 lo spagnolo Carlos Taberner, numero 188 Atp, e affronterà il vincente del match fra il francese Evan Furness, numero 616 Atp e in gara con una wild card, e il tedesco Yannick Maden, numero 142 della classifica mondiale e ottava testa di serie.

Matteo Donati, numero 266 Atp, dopo aver passato le qualificazioni, sfiderà l’argentino Marco Trungelliti, numero 246 della classifica mondiale.

Challenger Burnie | Cemento | $75.000

1T Robert – Caruana (0-0) 4 incontro dalle ore 00:30



CH Burnie Stephane Robert [5] Stephane Robert [5] 4 7 6 Liam Caruana Liam Caruana 6 5 4 Vincitore: S. ROBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Robert 0-30 15-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Caruana 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 S. Robert 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 S. Robert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Caruana 15-0 15-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Robert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Caruana 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Robert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Caruana 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Robert 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 L. Caruana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Robert 15-0 30-0 ace 4-5 → 5-5 L. Caruana 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Robert 15-0 40-15 df 3-4 → 4-4 L. Caruana 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Robert 15-0 30-0 2-3 → 3-3 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Robert 15-0 30-15 30-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Robert 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 0-1 → 1-1 L. Caruana 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Robert 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 S. Robert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Robert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Robert 15-0 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-0 → 2-1 S. Robert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Caruana 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

10 Aces 163 Double Faults 674% 1st Serve % 59%50/70 (71%) 1st Serve Points Won 47/60 (78%)14/25 (56%) 2nd Serve Points Won 19/41 (46%)9/11 (82%) Break Points Saved 4/7 (57%)16 Service Games Played 1613/60 (22%) 1st Return Points Won 20/70 (29%)22/41 (54%) 2nd Return Points Won 11/25 (44%)3/7 (43%) Break Points Won 2/11 (18%)16 Return Games Played 1664/95 (67%) Total Service Points Won 66/101 (65%)35/101 (35%) Total Return Points Won 31/95 (33%)99/196 (51%) Total Points Won 97/196 (49%)

Robert – Caruana

210. Singles ranking 386.

17. 5. 1980 Birthdate 22. 1. 1998

right Plays right

Challenger Quimper | Indoor | e43.000

1T Taberner – Napolitano (0-0) ore 14:30



CH Quimper Carlos Taberner Carlos Taberner 4 1 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 6 Vincitore: S. NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 C. Taberner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Taberner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 C. Taberner 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3 Aces 63 Double Faults 064% 1st Serve % 60%32/52 (62%) 1st Serve Points Won 19/25 (76%)11/29 (38%) 2nd Serve Points Won 14/17 (82%)9/13 (69%) Break Points Saved 3/3 (100%)9 Service Games Played 86/25 (24%) 1st Return Points Won 20/52 (38%)3/17 (18%) 2nd Return Points Won 18/29 (62%)0/3 (0%) Break Points Won 4/13 (31%)8 Return Games Played 943/81 (53%) Total Service Points Won 33/42 (79%)9/42 (21%) Total Return Points Won 38/81 (47%)52/123 (42%) Total Points Won 71/123 (58%

Taberner – Napolitano

184. Singles ranking 218.

8. 8. 1997 Birthdate 11. 4. 1995

right Plays right

CH Quimper Evan Furness Evan Furness 4 6 3 Yannick Maden [8] Yannick Maden [8] 6 4 6 Vincitore: Y. MADEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Furness 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 E. Furness 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 E. Furness 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 E. Furness 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Furness 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Maden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 E. Furness 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Furness 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Y. Maden 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 E. Furness 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Furness 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Furness 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Furness 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Furness 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Maden 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Furness 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Y. Maden 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Furness 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Maden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Furness 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

[WC] Evan Furnessvs [8] Yannick Maden

Challenger Quimper | Indoor | e43.000

3TQ Donati – Jahn (0-0) ore 12:30



CH Quimper Matteo Donati [1] Matteo Donati [1] 7 6 Jeremy Jahn [7] Jeremy Jahn [7] 5 4 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Jahn 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 M. Donati 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Donati 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Donati 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Donati 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 J. Jahn 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Jahn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Donati 15-15 ace 30-15 5-5 → 6-5 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Jahn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Donati 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 J. Jahn 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Donati 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

8 Aces 31 Double Faults 267% 1st Serve % 54%39/56 (70%) 1st Serve Points Won 20/32 (63%)14/27 (52%) 2nd Serve Points Won 18/27 (67%)8/9 (89%) Break Points Saved 5/8 (63%)11 Service Games Played 1112/32 (38%) 1st Return Points Won 17/56 (30%)9/27 (33%) 2nd Return Points Won 13/27 (48%)3/8 (38%) Break Points Won 1/9 (11%)11 Return Games Played 1153/83 (64%) Total Service Points Won 38/59 (64%)21/59 (36%) Total Return Points Won 30/83 (36%)74/142 (52%) Total Points Won 68/142 (48%)

Donati – Jahn

270. Singles ranking 352.

28. 2. 1995 Birthdate 5. 4. 1990

right Plays right