Marin Cilic polemico per il tetto chiuso: “Nessuno mi ha avvertito che il tetto sarebbe stato chiuso. È stato difficile aggiustare i miei colpi, soprattutto ad inizio partita con il lancio palla al servizio”

Marin Cilic si è lamentato per il tetto chiuso nella finale dell’Australian Open disputata questa mattina e persa contro Roger Federer: “Quando sei abituato a giocare tutte le partite all’aperto, con temperature oltre i 38 gradi e poi giochi la prima partita con il tetto chiuso in finale, diventa una situazione diversa, più difficile”.

“Nessuno mi ha avvertito che il tetto sarebbe stato chiuso. È stato difficile aggiustare i miei colpi, soprattutto ad inizio partita con il lancio palla al servizio. Con il tetto chiuso, ho trovato temperature molto più basse rispetto a quelle per cui mi ero preparato.

Non hanno poi chiesto il mio parere in merito, avrebbero dovuto avvertirmi ed invece hanno preso la decisione poco prima dell’inizio del match. Tetto aperto o chiuso per me non faceva differenza ma avere 38 gradi ed averne 23, si in questo c’è molta differenza”.

“Non saprei se il tetto chiuso è stato un vantaggio per Federer, di certo io non ero preparato a queste condizioni. In ogni caso ho giocato un grande tennis in queste due settimane. Ho battuto il numero uno del mondo, e sento che il mio gioco è molto migliorato rispetto al passato. È stato pazzesco iniziare il 2018 in questo modo con questa finale”.