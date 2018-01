Challenger Burnie, Quimper e Dallas: Qualificazioni Live Italiani. Liam Caruana nel main draw di Burnie. Matteo Donati al turno decisivo in Francia. Sconfitto a Dallas Francesco Ferrari

Challenger Burnie | Cemento | $75.000

TDQ Uchida – Caruana (0-0) ore 03:00



CH Burnie Kaichi Uchida [1] Kaichi Uchida [1] 6 2 4 Liam Caruana [5] Liam Caruana [5] 3 6 6 Vincitore: L. CARUANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 L. Caruana 15-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Uchida 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Caruana 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 K. Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Caruana 0-15 15-15 40-15 ace ace 2-5 → 2-6 K. Uchida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Uchida 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 K. Uchida 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. Uchida 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Caruana 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 4-3 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 K. Uchida 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 K. Uchida 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 L. Caruana 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

4 Aces 94 Double Faults 052% 1st Serve % 56%30/39 (77%) 1st Serve Points Won 29/40 (73%)15/36 (42%) 2nd Serve Points Won 18/32 (56%)3/7 (43%) Break Points Saved 3/6 (50%)13 Service Games Played 1411/40 (28%) 1st Return Points Won 9/39 (23%)14/32 (44%) 2nd Return Points Won 21/36 (58%)3/6 (50%) Break Points Won 4/7 (57%)14 Return Games Played 1345/75 (60%) Total Service Points Won 47/72 (65%)25/72 (35%) Total Return Points Won 30/75 (40%)70/147 (48%) Total Points Won 77/147 (52%)

Uchida – Caruana

338. Singles ranking 388.

23. 8. 1994 Birthdate 22. 1. 1998

right Plays right

(1) Granollers, Marcel vs Kelly, Dayne

(Q) Granollers, Gerard vs Petrovic, Danilo

Polmans, Marc vs (LL) Uchida, Kaichi

Coppejans, Kimmer vs (7) Kubler, Jason

(4) King, Kevin vs Yang, Tsung-Hua

Sarkissian, Alexander vs Takahashi, Yusuke

Altmaier, Daniel vs Banes, Maverick

Mousley, Bradley vs (8) Harrison, Christian

(5) Robert, Stephane vs (Q) Caruana, Liam

(WC) Harris, Andrew vs (WC) Bourchier, Harry

Diez, Steven vs (Q) Mina, Gianni

(WC) Ellis, Blake vs (3) King, Evan

(6) Whittington, Andrew vs Klein, Brydan

Purcell, Max vs (Q) Saville, Luke

Li, Zhe vs Fanselow, Sebastian

(WC) O’Connell, Christopher vs (2) Nishioka, Yoshihito

Challenger Quimper | Indoor | e43.000

2TQ Donati – Gueydan (0-0) 3 incontro dalle ore 11:30



CH Quimper Matteo Donati [1] Matteo Donati [1] 6 7 Quentin Gueydan Quentin Gueydan 4 6 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 Q. Gueydan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Q. Gueydan 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Donati 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Q. Gueydan 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Donati 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Q. Gueydan 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Donati 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Q. Gueydan 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 M. Donati 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Q. Gueydan 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Donati 15-0 40-0 5-4 → 6-4 Q. Gueydan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 M. Donati 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 Q. Gueydan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 M. Donati 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Q. Gueydan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 M. Donati 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Q. Gueydan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Donati 30-0 30-15 ace 0-1 → 1-1 Q. Gueydan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

8 Aces 51 Double Faults 472% 1st Serve % 44%43/53 (81%) 1st Serve Points Won 26/35 (74%)11/21 (52%) 2nd Serve Points Won 22/44 (50%)4/5 (80%) Break Points Saved 6/8 (75%)11 Service Games Played 119/35 (26%) 1st Return Points Won 10/53 (19%)22/44 (50%) 2nd Return Points Won 10/21 (48%)2/8 (25%) Break Points Won 1/5 (20%)11 Return Games Played 1154/74 (73%) Total Service Points Won 48/79 (61%)31/79 (39%) Total Return Points Won 20/74 (27%)85/153 (56%) Total Points Won 68/153 (44%)

Donati – Gueydan

270. Singles ranking Not Rank

28. 2. 1995 Birthdate 25. 7. 1994

right Plays right

CH Quimper Yannick Vandenbulcke Yannick Vandenbulcke 3 2 Jeremy Jahn [7] Jeremy Jahn [7] 6 6 Vincitore: J. JAHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Y. Vandenbulcke 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Jahn 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Vandenbulcke 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Jahn 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Vandenbulcke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Y. Vandenbulcke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 Y. Vandenbulcke 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-5 → 3-5 J. Jahn 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 Y. Vandenbulcke 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Jahn 15-0 30-0 ace 1-3 → 1-4 Y. Vandenbulcke 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 1-3 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 Y. Vandenbulcke 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Jahn 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1

Yannick Vandenbulcke vs [7] Jeremy Jahn

Challenger Dallas | Indoor | $125.000

2TQ Karlovskiy – Ferrari (0-0) ore 17:00



CH Dallas Evgeny Karlovskiy [1] Evgeny Karlovskiy [1] 7 3 6 Francesco Ferrari Francesco Ferrari 6 6 1 Vincitore: E. KARLOVSKIY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 F. Ferrari 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 F. Ferrari 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-0 → 4-0 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Ferrari 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Ferrari 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Ferrari 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. Karlovskiy 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 F. Ferrari 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 1-3 F. Ferrari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 E. Karlovskiy 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Ferrari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 F. Ferrari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Ferrari 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Ferrari 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 E. Karlovskiy 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 F. Ferrari 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Ferrari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 E. Karlovskiy 15-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Ferrari 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 1-1 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

11 Aces 11 Double Faults 177% 1st Serve % 68%48/69 (70%) 1st Serve Points Won 40/65 (62%)11/21 (52%) 2nd Serve Points Won 15/30 (50%)5/8 (63%) Break Points Saved 3/7 (43%)14 Service Games Played 1425/65 (38%) 1st Return Points Won 21/69 (30%)15/30 (50%) 2nd Return Points Won 10/21 (48%)4/7 (57%) Break Points Won 3/8 (38%)14 Return Games Played 1459/90 (66%) Total Service Points Won 55/95 (58%)40/95 (42%) Total Return Points Won 31/90 (34%)99/185 (54%) Total Points Won 86/185 (46%)

Karlovskiy – Ferrari

281 ATP rankings 1025

7. 8. 1994 Birthdate 22. 6. 1997

right Plays right

CH Dallas Guillermo Olaso Guillermo Olaso 6 6 Patricio Heras [6] Patricio Heras [6] 0 4 Vincitore: G. OLASO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Olaso 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 P. Heras 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Olaso 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 P. Heras 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 3-3 → 4-3 G. Olaso 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 P. Heras 0-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Olaso 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Heras 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 G. Olaso 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 P. Heras 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 G. Olaso 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 P. Heras 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 G. Olaso 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 P. Heras 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 3-0 G. Olaso 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 2-0 P. Heras 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Guillermo Olaso vs Patricio Heras