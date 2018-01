La vescica di Hyeon Chung (Foto esplicita)

Hyeon Chung si è ritirato questo venerdì durante le semifinali dell’Australian Open, contro lo svizzero Roger Federer, a causa delle vesciche al piede sinistro. La decisione è stata fraintesa da molti ma l’immagine postata dal coreano sui social network aiuta a spiegare la scelta fatta dal 21enne asiatico.

“Ho faticato molto per mettere tutta la mia energia in campo, ma ho dovuto prendere una decisione difficile perchè non ero in grado di competere al 100 per cento con Roger. Spero mi capiate e auguro a Roger la miglior fortuna per la finale” – si può leggere nell’account Instagram del tennista sud coreano.