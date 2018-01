WTA Taipei City: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna italiana al via

WTA Taipei City International | Indoor | $250.000

(1) Han, Xinyun vs (WC) Hsieh, Shu-Ying

Zhang, Ling vs (10) Plipuech, Peangtarn

(2) Blinkova, Anna vs (WC) Ng, Kwan Yau

Lister, Cornelia vs (12) Raina, Ankita

(3) Liu, Fangzhou vs Honcova, Michaela

Kaji, Haruka vs (7) Jakupovic, Dalila

(4) Lu, Jing-Jing vs (WC) Garland, Joanna

Zhang, Yuxuan vs (11) Shimizu, Ayano

(5) Cabrera, Lizette vs Kang, Jiaqi

Bains, Naiktha vs (9) Hon, Priscilla

(6) Hozumi, Eri vs Kuwata, Hiroko

Lee, Pei-Chi vs (8) Namigata, Junri

Stadium – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Xinyun Han vs [WC] Shu-Ying Hsieh

2. [4] Jing-Jing Lu vs [WC] Joanna Garland

3. Pei-Chi Lee vs [8] Junri Namigata

4. [5] Lizette Cabrera vs Jiaqi Kang

5. Haruka Kaji vs [7] Dalila Jakupovic

6. [2] Anna Blinkova vs [WC] Kwan Yau Ng

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ling Zhang vs [10] Peangtarn Plipuech

2. Yuxuan Zhang vs [11] Ayano Shimizu

3. [6] Eri Hozumi vs Hiroko Kuwata

4. Naiktha Bains vs [9] Priscilla Hon

5. [3] Fangzhou Liu vs Michaela Honcova

6. Cornelia Lister vs [12] Ankita Raina (non prima ore: 12:00)