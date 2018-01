Australian Open Day12: sarà Federer contro Cilic. Epilogo triste per Chung, Mladenovic riparte dal doppio (Video)

È stato un epilogo assai triste quello del coreano Chung in questo magnifico Australian Open: nella semifinale contro il re Roger Federer, dipinta da molti come un vero passaggio di consegne, non c’è stata praticamente partita per un infortunio occorso al coreano. Fin dalle prime battute è parso chiaro che lo svizzero non avesse voglia di perdere tempo, pigiando forte sull’acceleratore fin dal break del primo turno del primo set. Alla fine del secondo set però, Chung ha chiamato il fisioterapista, ha provato a farsi curare anche vesciche al piede sinistro ma poi ha alzato bandiera bianca, con una fasciatura che faceva capolino nelle inquadrature della regia.

Sarà quindi Roger Federer contro Marin Cilic, la rivincita dell’ultimo Wimbledon, con il croato deciso a sconfiggere finalmente lo svizzero in un grande appuntamento e lo svizzero desideroso invece di alzare al cielo il ventesimo titolo Slam: Melbourne sembra il luogo adatto per la consacrazione definitiva del croato (va detto che un vincitore Slam è già un campione a tutti gli effetti…) e per un ulteriore passo verso la leggenda per il campione svizzero dei record. Lo svizzero sulla carta avrebbe avuto meno tempo per recuperare dalla sua semifinale ma con il ritiro del coreano le energie spese in campo si sono equilibrate con le 24 h in più a disposizione del croato: Roger proverà a chiuderla in fretta, senza la lunga e dispendiosa minaccia dei 5 set, mentre Cilic, forte del suo cammino in cui ha incontrato giocatori di classifica decisamente migliori rispetto a quelli battuti dallo svizzero, proverà a far prevalere la sua potenza “ragionata”.

Se il singolare ci ha regalato l’ennesima sconfitta al primo turno della francese Mladenovic, il doppio ci ha regalato una notizia confortante riguardo la giocatrice transalpina: in coppia con la ritrovata Timea Babos, la Mladenovic si è regalata il suo quarto successo Slam (aveva già trionfato nel 2014 nel misto a Melbourne) e soprattutto riscoperto il piacere della vittoria. La Mladenovic è stata perfetta nelle chiusure a rete mentre la Babos è stata tanto solida al servizio quanto sicura nei fondamentali da fondocampo: speriamo che questo successo le dia fiducia anche in singolare. Onore anche alle sconfitte, le russe Vesnina – Makarova, a un passo dal Career Slam di coppia: peccato ma il palmares del duo russo parla da solo, potendo vantare infatti anche un oro olimpico nella specialità e un successo alle Finals del 2016.

Menzione finale per la “piccola” (2001) Cocciaretto: non guardi con rimpianto alla semifinale junior persa mancando dei match point contro la Liang quanto piuttosto a un magnifico punto di partenza da cui intraprendere (ce lo auguriamo tutti) una bellissima carriera da pro.





Alessandro Orecchio