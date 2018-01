John McEnroe e la somiglianza con Denis Shapolapov

John McEnroe ha rilasciato un’intervista al quotidiano tedesco “Bild”, dove ha affrontato una serie di temi ed ha parlato su quale attualmente è il giocatore che a suo parere è più simile a quello che era lui qualche decennio fa.

“È Denis Shapovalov, senza dubbio. Mi ricorda me stesso 30 o 40 anni fa. Mancino, buon colpitore, atteggiamento simile. Però non va a rete come me naturalmente “, ha confessato l’ex numero uno del mondo, che lavora a Melbourne per conto di Eurosport.

J-Mac rivela anche perché non è un coach: “Non posso viaggiare 30 settimane all’anno. Otto o forse dieci posso farlo, ma sarebbe un rapporto part-time e non a tutti i tennisti questo va bene”.